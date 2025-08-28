Aficionados en las taquillas de La Glorieta desde las 4 de la mañana para comprar las primeras entradas de la Feria taurina Seis horas antes de abrirse las ventanillas a las diez de la mañana ya había aficionados haciendo cola para conseguir las mejores entradas de los días más deseados: 14, 19 y 21 de septiembre, con Morante de la Puebla y Roca Rey con principales reclamos

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 28 de agosto 2025, 10:43 | Actualizado 11:26h.

Las taquillas de la plaza de toros de La Glorieta acogen grandes colas de aficionados desde esta madrugada en busca de las mejores entradas para la Feria taurina que empezará el próximo 12 de septiembre y desde esta mañana ha empezado a vender los primeros boletos. Roca Rey, el día 14 (junto a Emilio de Justo y Juan Ortega, con toros de Garcigrande) y las dos tardes de Morante de la Puebla (viernes, 19 con Manzanares y Marco Pérez, con toros de Hnos García Jiménez) y el 21 (con Alejandro Talavante y Borja Jiménez en la corrida concurso de ganaderías) están siendo las entradas más demandadas y las más solicitadas en los primeros compases de la apertura de las taquillas.

Los primeros aficionados que se hicieron con las entradas para los festejos de la Feria fueron bien madrugadores, y los hubo que estuvieron aguardando en las inmediaciones de las taquillas desde ¡seis horas antes! de que se abrieran las ventanillas a las diez de la mañana para hacerse con sus entradas más deseadas. Los primeros aficionados llegaron a las taquillas a las 4 de la mañana.

El primero en llegar ha sido un habitual en los últimos años, Carlos Martín Izquierdo, de 56 años y procedente de Villamayor, que llegó a las taquillas a las 4 de la mañana, acompañado de su hijo: «Tenemos ya adquirida esa costumbre y nos gusta llegar los primeros», afirma Carlos hablando en plural, porque ha ido acompañado de su hijo, Iván Martín Vicente, de 17 años, que ha ido en busca de uno de los abonos para jóvenes de menos de 25 años que también dispensa la empresa, en andanada de sol y a un precio reducido de 75 euros. Carlos, el padre, se ha comprado las entradas para los tres días estelares de la Feria, 14, 19 y 21, al reclamo de Roca y Morante. Carlos y su hijo Iván fueron los primeros en llegar. Eran las cuatro de la mañana, hasta las seis no comenzaron a llegar los siguientes. Faltaban entonces cuatro horas aún para que a las 10:00 horas abrieran las ventanillas para comenzar a vender las primeras entradas.

Hoy es el primer día que se han abierto las taquillas de La Glorieta y, además, de las entradas sueltas también se ha procedido al mismo tiempo para la retirada de los abonos, cuyo plazo de renovación se prolongara hasta el próximo martes, 2 de septiembre. Las taquillas ya estarán a abiertas todos los días de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas de lunes a viernes; y de 10:00 a 13:30 horas los sábados. Los días de espectáculo desde las 10:00 horas hasta el inicio del festejo. En este primer día de venta de entradas se han repartido en dos colas diferentes, una para la entrada ordinaria y otra para las entradas y abonos de jóvenes de menos de 25 años.