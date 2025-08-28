Alivio en Unionistas para el sábado: ya hay sanción a Farru El central lorquino sólo ha sido castigado con un partido y podrá estar en el debut contra Osasuna Promesas

Farru (derecha) en un entrenamiento en el anexo al Reina Sofía.

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 28 de agosto 2025, 18:07

Unionistas ha conocido este jueves la sanción a José María Pérez 'Farru' por su expulsión en la final de la fase regional de la Copa RFEF contra el Zamora y se ha llevado una buena noticia.

El juez de disciplina de la Copa RFEF le ha impuesto un castigo de un partido tras ver la roja directa el pasado domingo.

De esta forma, Farru tendrá que cumplir la sanción en su próxima participación en dicha competición, por lo que estará disponible para el debut en liga de este sábado frente a Osasuna Promesas.