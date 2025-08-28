Unionistas - Osasuna Promesas: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Primera Federación El equipo de Oriol Riera afronta como local el primer encuentro de la temporada 2025/26

La Gaceta Salamanca Jueves, 28 de agosto 2025, 16:41 | Actualizado 16:49h.

Unionistas afronta este fin de semana el inicio de una nueva temporada en Primera Federación y lo hace como local en un Reina Sofía que presentará novedades en la instalación. El primer visitante del curso 2025/26 será Osasuna Promesas, un viejo conocido de los salmantinos.

Horario del Unionistas - Osasuna Promesas

El encuentro se disputará este sábado 30 de agosto, a partir de las 19:30 horas. Será perteneciente a una primera jornada del Grupo 1 de Primera Federación con partidos desde el viernes 29 hasta el lunes 1 de septiembre.

Dónde ver el Unionistas - Osasuna Promesas

En la página web de LA GACETA te contaremos en directo todo lo que ocurra en el duelo entre Unionistas y Osasuna Promesas. Además, podrá seguirse en directo en LaLiga+ y Football Club.

Dónde se juega el Unionistas - Osasuna Promesas

El campo del Reina Sofía será este sábado 30 de agosto el escenario del primer partido de Unionistas en la temporada 2025/26 de Primera Federación, con Osasuna Promesas como visitante.