Imagen de la concentración motera que se ha celebrado en la mañana de este domingo en Salamanca.

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 5 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Salamanca

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:24

El 'rugido' de los motoristas salmantinos se deja notar en la capital para reclamar seguridad y respeto en la carretera

Decenas de personas han secundado la manifestación que estaba convocada en toda España

«Miran a un lado y a otro y tiran los escombros al contenedor de otro»

«El con IVA o sin IVA es el caldo de cultivo de muchos de los 'chaperones' del trabajo sumergido en la construcción»

Empleos en B: 577 destapados en un año y solo son una parte

El Servicio de Empleo alerta del trabajo sumergido en la provincia. Las empresas denuncian que daña a varios sectores y Cáritas dice que sube 'como la espuma'. Prolifera entre las empleadas de hogar, pero también entre quienes hacen reformas y chapuzas y en gimnasios, peluquerías y academias clandestinas

Una pelea tumultuaria de Año Nuevo en un bar de Salesas, con botellazo incluido, acaba en la Audiencia Provincial

La Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión para el único acusado por dejar una cicatriz facial a otro al cortarle con el vidrio. Le pide, además, 6.430 euros de indemnización

«La vacuna de la gripe no puede provocar la enfermedad porque usa un virus inactivado. Es bulo»

La jefa del servicio de Medicina Preventiva del Hospital, Ana Haro, asegura que «la inmunidad de esta vacuna dura unos seis meses, por lo que cubre toda la temporada»

Al banquillo por quitar el bastón a un varón en Béjar y pegarle con él hasta rompérselo en la cabeza

La Fiscalía le pide tres años de prisión

La tienda que detiene el tiempo en pleno corazón de la ciudad: «No tenemos prisa por cerrar, aquí lo pasamos bien»

José Miguel y Lola llevan 30 años haciendo del coleccionismo un hobby en la calle Corral de Villaverde

«El lupus es una enfermedad invisible que necesita orden»

Silvia Pérez: «Es una patología que obliga a organizar tu vida familiar y laboral»

Javier Castaño se retira: estas son sus impresionantes cifras antes del adiós en Zaragoza

Se viste de luces esta tarde en el coso de La Misericordia por última vez en su vida, situado como uno de los diestros más importantes de la historia del toreo en Salamanca. Hoy cumple su paseíllo número 100 en plazas de primera categoría y sus 360 paseíllos en Europa le sitúan tras la estela salmantina de los tres colosos: El Viti, Capea y Robles

La ordenanza de terrazas deja 15 multas en la Plaza y su entorno desde enero

La cifra es similar a la del primer año de aplicación de la norma, cuando se anotaron 18 sanciones. Apilar el mobiliario y no mantener limpio el espacio, motivos más habituales de multa . El ágora y las calles aledañas deben tener papeleras y un camarero que supervise

Cierra una emblemática pastelería en Salamanca: «La dedicación absoluta ha pasado factura a mi salud»

Su fundadora, Blanca Hernández, la abrió hace cuatro años. Ha comunicado la difícil decisión de bajar su trapa a través de Instagram

El Salamanca UDS se afianza en playoff con su primer triunfo a domicilio (0-2)

Jorge García acierta de pleno en el planteamiento en Vallegón y los blanquinegros enlazan dos victorias seguidas por primera vez este curso con los tantos de Carrasco y Mancebo, de penalti, en el segundo tiempo. Encuentro plácido, por bien trabajado

La planta más 'hogareña' de Medicina Interna

El Hospital de Salamanca estrena la Unidad de Hospitalización a Domicilio, que desplaza los recursos humanos y materiales a las casas de pacientes estables y con cuidador. Ventajas para el enfermo y para el sistema

«Lo hago para entretenerme, no por necesidad»

A sus 80 años, Jerónimo Sánchez recorre los contenedores de Salamanca para llenar sus mañanas de rutina y entretenimiento

Vuelve a subir el precio del vacuno, pero ahora hay preocupación

Semana marcada por el desajuste entre la oferta y la demanda de ganado y el caso de dermatosis nodular contagiosa

