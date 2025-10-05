Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 5 de octubre

Se viste de luces esta tarde en el coso de La Misericordia por última vez en su vida, situado como uno de los diestros más importantes de la historia del toreo en Salamanca. Hoy cumple su paseíllo número 100 en plazas de primera categoría y sus 360 paseíllos en Europa le sitúan tras la estela salmantina de los tres colosos: El Viti, Capea y Robles