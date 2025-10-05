Cierra la emblemática pastelería Berretes tras cuatro años de dulces, inclusión y esfuerzo

Elena Martín Salamanca Domingo, 5 de octubre 2025, 15:22 Comenta Compartir

La pastelería Berretes, situada en la calle del Doctor Gómez Ulla, cerrará sus puertas definitivamente el próximo 11 de octubre, poniendo fin a cuatro años de esfuerzo, creatividad y compromiso social que han dejado una huella imborrable en la ciudad.

Berretes no era solo una pastelería. Era un lugar donde el sabor se mezclaba con los valores. Entre las cuatro paredes de este obrador, cuyo nombre evocaba a la expresión salmantina de «¡Tienes berretes!», cada pastel llevaba consigo no solo azúcar y harina, sino corazón, ilusión y el sueño de promover la inclusión. Y es que su fundadora, Blanca Hernández, ha convertido Berretes en un centro especial de empleo, ofreciendo oportunidades a personas con discapacidad y demostrando que la excelencia y la inclusión podían ir de la mano.

En un emotivo mensaje publicado a través de Instagram, Blanca ha compartido la razón del cierre y la historia detrás de estos años de trabajo incansable: «Este es el mensaje más duro que voy a dar nunca. Hace cuatro años, nació Berretes con un sueño muy claro: demostrar que la excelencia en la pastelería y la inclusión podían ir de la mano. Hemos empleado a más de 30 personas, hemos estado en cientos de celebraciones y nos hemos consagrado como una de las mejores pastelerías de la ciudad, pero, detrás de todo esto, hay una cara mucho más dura… La presión constante, la inestabilidad del personal y la dedicación absoluta han pasado factura a mi salud y a mi vida personal».

Blanca también ha relatado cómo su proyecto se ha convertido en una «escuela improvisada» para formar a personas desde cero, enfrentándose a la dificultad de encontrar personal estable y a la exigencia de mantener la calidad de los productos artesanales: «Berretes ha muerto de éxito. La demanda ha sido tan alta que nos ha desbordado y esa presión se ha convertido en un miedo diario: que un día no pudiéramos abrir o cumplir con un evento porque no hubiera manos para hacerlo. He trabajado con personas con discapacidad, formándolas con nuestros propios recursos, sin apoyo institucional y eso ha sido maravilloso, pero también muy agotador».

La noticia del cierre ha generado una ola de tristeza y mensajes de apoyo por parte de la clientela, que ha llenado las redes sociales de recuerdos y agradecimientos. Y es que muchos han destacado que Berretes no solo ofrecía pasteles deliciosos, sino también un espacio donde la inclusión y el compromiso social se sentían en cada detalle.

A pesar del dolor de cerrar, Blanca ha enviado un mensaje de esperanza y gratitud: «Gracias a todos los que habéis confiado en Berretes y habéis celebrado con nosotros. Se cierra una etapa dura y preciosa, pero no se cierra lo que significa Berretes. Hemos sido un icono de inclusión y esperanza para muchas familias. Esto no es un adiós. Es un hasta pronto».

Berretes deja así un legado que va más allá de los pasteles: ha enseñado que un negocio puede ser excelente y humano, que la inclusión es posible y que disfrutar de un dulce puede significar también compartir y construir oportunidades para los demás. Su espíritu permanecerá en cada celebración, cada sonrisa y cada mancha de dulce en la cara de quienes tuvieron el placer de probar sus creaciones.