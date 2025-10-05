La ordenanza de terrazas deja 15 multas en la Plaza y su entorno desde enero La cifra es similar a la del primer año de aplicación de la norma, cuando se anotaron 18 sanciones. Apilar el mobiliario y no mantener limpio el espacio, motivos más habituales de multa . El ágora y las calles aledañas deben tener papeleras y un camarero que supervise

Terraza con los elementos que exige la normativa municipal, con servilleteros y papeleras como dicta la ordenanza.

Belén Hernández Salamanca Domingo, 5 de octubre 2025, 13:08 Comenta Compartir

Apilar el mobiliario o no mantener limpia la terraza. Estos han sido dos de los motivos principales por los que se ha multado a los hosteleros salmantinos que han incumplido la Ordenanza Municipal Reguladora de Terrazas en la Plaza Mayor y calles aledañas desde que comenzó el año 2025. En total, se han registrado 15 sanciones hasta septiembre, según se informó en la Comisión de Policía, Tráfico y Transportes.

Esta cifra se mantiene en consonancia con las 18 registradas durante los doce primeros meses de aplicación de la normativa municipal, a las que se sumaron entonces otras 82 cursadas por irregularidades en el resto de la capital.

Cabe recordar que la ordenanza se modificó en febrero de 2023, aplicando una normativa más estricta para el espacio ocupado por los hosteleros en la Plaza Mayor y calles aledañas, y más flexible para el resto de la ciudad.

La principal novedad es la obligación de garantizar 1,8 metros libres para el paso de peatones, uno de los objetivos esenciales de la norma. Su entrada en vigor supuso también la eliminación de las denominadas 'terrazas covid' y el destierro de las mesas altas en el exterior que se destinaban a los fumadores desde la aplicación de la Ley Antitabaco.

Además, los establecimientos deben recoger mesas y sillas al cierre para facilitar el descanso vecinal. El mobiliario de la terraza y las cadenas de sujeción deben incluir componentes de goma que amortigüen el ruido y las vibraciones al recogerse. También se exige mantener limpia y segura la zona y, en el centro, disponer de papeleras metálicas cerradas y contar con un camarero responsable que garantice el cumplimiento de la ordenanza.

Menos reubicaciones, pero más peticiones de ampliación

Ampliar Veladores, en una calle del centro de Salamanca.

El año pasado se incrementó de forma notable el número de incidencias comunicadas por los hosteleros de toda la ciudad de Salamanca en relación con sus terrazas, según los datos recogidos en la Memoria de la Policía Local. Los agentes resolvieron 31 casos, frente a los 12 del ejercicio anterior, lo que refleja un aumento significativo de la actividad en este ámbito.

Las reclamaciones por la imposibilidad de instalar total o parcialmente los veladores debido a obras o eventos también se dispararon, pasando de 12 en 2023 a 38 el año pasado, según el balance de actividad del cuerpo de seguridad.

La Policía Local colaboró, además, con el Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER) y con el Servicio de Policía y Actividades Clasificadas en el cobro y gestión de deudas por impago de la tasa de terraza. A lo largo del ejercicio se tramitaron 45 expedientes en toda la ciudad, una cifra ligeramente inferior a los 52 registrados el año anterior.

El cuerpo policial también realizó menos visitas para reubicar terrazas, algo lógico teniendo en cuenta que la nueva normativa llevaba ya más de dos años en vigor y los profesionales conocen mejor los espacios autorizados. En total, se efectuaron ocho visitas, frente a las 12 del ejercicio previo.

En el mismo sentido, se redujeron los estudios de viabilidad de emplazamientos de terrazas solicitados por el Servicio de Policía y Actividades Clasificadas: de 194 valoraciones en 2023 se pasó a 149 en todo 2024. No obstante, los estudios de ampliación de terrazas aumentaron de 25 a 42, reflejando el interés del sector salmantino por optimizar el espacio disponible.