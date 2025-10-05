Una pelea tumultuaria de Año Nuevo en un bar de Salesas, con botellazo incluido, acaba en la Audiencia Provincial La Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión para el único acusado por dejar una cicatriz facial a otro al cortarle con el vidrio. Le pide, además, 6.430 euros de indemnización

M. C. Salamanca Domingo, 5 de octubre 2025, 06:15 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Salamanca ha señalado para este mes el juicio contra un varón de origen dominicano acusado de propinar un botellazo a otro hombre durante una riña tumultuaria en un bar de Salesas. Los hechos ocurrieron el 1 de enero, durante las celebraciones de Nochevieja y de Año Nuevo, y como consecuencia de la agresión el afectado sufrió un corte en la cabeza que requirió varios puntos de sutura y le dejó una cicatriz visible en el rostro. El juicio ha sido señalado para el día 20 de octubre.

La Fiscalía de Salamanca solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión para el acusado, de iniciales L.B.P.F., por un delito de lesiones con objeto peligroso. Le reclama además el pago de la correspondiente indemnización a la víctima: 430 euros por los días que tardó en curar de sus lesiones y 6.000 euros por las secuelas sufridas. Además de las costas.

El acusado, nacido en República Dominicana, cuya situación administrativa en España no consta, carece de antecedentes. Relata la Fiscalía en su escrito de calificaciones provisionales, al que ha tenido acceso LA GACETA, que los hechos tuvieron lugar el día 1 de enero del pasado año.

A primera hora del 1 de enero de 2024, el afectado se hallaba con varios familiares en el local Rancho Bar, ubicado en la calle Pinzones. Allí coincidio con el acusado, que se encontraba en compañía de su hermano. En un momento dado se inició una discusión entre los hermanos por un lado y la víctima y acompañantes por otro, en la que se pasó de las palabras a los hechos.

De esta forma, el acusado, con la intención de menoscabar su integridad física, golpeó con una botella o vaso de cristal en la cabeza al perjudicado, de manera que el vidrio llegó a romperse.

Como consecuencia de ello, la víctima sufrió una herida en la parte superior izquierda de la cabeza (zona frontoparietal) provocada por el golpe con el cristal. Esa herida necesitó suturas (cuatro puntos), que le retiraron una semana después en su centro de salud. El proceso de curación fue rápido, unos diez días en total, sin complicaciones médicas graves. Sin embargo, le quedó una cicatriz visible (queloide) en la cara.

El establecimiento, como consecuencia de la pelea, sufrió desperfectos en vasos, vajilla, taburetes, etc., pero su propietario no reclama por ello.