Policía y ambulancia, junto al parque de la Corredera. ARCHIVO

Al banquillo por quitar el bastón a un varón en Béjar y pegarle con él hasta rompérselo en la cabeza

La Fiscalía le pide tres años de prisión

M. C.

Salamanca

Domingo, 5 de octubre 2025, 06:45

La Fiscalía de Salamanca solicita tres años de prisión para un hombre acusado de agredir con un bastón a otro en el parque de la Corredera de Béjar. El caso se verá este martes, 7 de octubre, en el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca.

Los hechos, según recoge el escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Público, ocurrieron alrededor de las 18:50 horas del día 8 de agosto del pasado año 2024, cuando el acusado, de iniciales I.A.N., mantuvo una discusión con el perjudicado y, con ánimo de menoscabar su integridad física, le arrebató el bastón que portaba con la finalidad de apoyarse.

Acto seguido, le golpeó en repetidas ocasiones hasta tirarlo al suelo y acabar rompiendo el bastón en su cabeza.

A consecuencia de la violenta agresión, la víctima sufrió lesiones de diversa consideración que requirieron asistencia médica.

El representante del Ministerio Público califica los citados hechos como un delito de lesiones con instrumento peligroso y pide para el acusado -con antecedentes por robo con fuerza, conducción sin permiso, resistencia, desobediencia, defraudación y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas- una pena de tres años de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso.

