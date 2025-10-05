El Salamanca UDS se afianza en playoff con su primer triunfo a domicilio (0-2) Jorge García acierta de pleno en el planteamiento en Vallegón y los blanquinegros enlazan dos victorias seguidas por primera vez este curso con los tantos de Carrasco y Mancebo, de penalti, en el segundo tiempo. Encuentro plácido, por bien trabajado

Un año y veintiún días después, el Salamanca UDS volvió a celebrar un triunfo en un campo de hierba sintética. Fue en Vallegón por 0-2 y frente a la UD Sámano. El caso es que, por hache o por be, este tipo de terreno de juego históricamente se le ha resistido al conjunto blanquinegro, pese a que no le resulta extraño a la hora de ejercitarse. El campo cántabro, en su simpleza, incidía en ese aspecto que tanto se le ha atragantado a los blanquinegros, especialmente en Segunda RFEF, donde hasta este domingo tan solo había ganado dos choques. Los laterales del campo, prácticamente desnudos de gradas, los andamios junto a los banquillos y la naturaleza de la cornisa cantábrica alejaban este quinto encuentro de Liga de la cuarta categoría del fútbol nacional y lo acercaban a la cantera.

Nada de esto le pesó al Salamanca UDS a la hora de plantear y deletrear el partido. Jorge García tenía muy claro que el encuentro de su equipo pasaba por ser protagonista con el balón, muy dominador de la posesión y con un punto de valentía al dejar los dos carriles libres a los laterales, como si jugara con tres centrales cuando lo hacía con dos. Eso permitía que Abraham y Carrasco se situaran como compañeros de viaje de Servetti como si fueran segundos puntas, o algo así.

El conjunto charro masticó mucho el partido en busca de ocasiones que acabaran transformándose en goles. Hubo tramos de diez minutos largos en los que la modestísima UD Sámano no salió de su propio campo, asfixiada por esa tela de araña en la primera línea de presión, que, sin embargo, no dio sus frutos a los blanquinegros tras el robo. La lista de remates sobre la portería de Hodei Oleaga en el primer tiempo no pasó de los dedos de una mano: un centro-chut de Abraham que tuvo más picante por sorprendente que por otra cosa; una falta de Mancebo en la corona del área que se marchó por encima del travesaño, como también lo hizo un remate anterior de Marotías desde casi el centro del campo. Y para de contar.

Hubo una acción, a falta de cinco minutos para el final del primer acto, que pareció ser la buena: el balón lo llevó Pulpón al área por el costado izquierdo, y Mancebo y Cristeto se entendieron sacando a relucir todo su talento; sin embargo, la defensa del Sámano logró abortar la jugada mandando el balón a córner.

El descanso le sirvió a Jorge García para ajustar las teclas bajo la misma idea de juego. Además, trajo al presente una imagen de VHS para el fútbol local, con los recogepelotas y amigos jugando con los mismos balones oficiales sobre el césped sintético de su equipo y enredando entre los suplentes de la UD Sámano, que tienen por costumbre calentar y no atender a las explicaciones de su entrenador. Que deben de ser muy buenas, a tenor de lo que hizo su equipo nada más reanudarse el encuentro.

El conjunto cántabro sorprendió al Salamanca UDS en su tranquilidad con tres acciones clarísimas para haberse adelantado en el marcador. La falta de puntería de los modestos jugadores del Sámano salvó ese impasse, que precedió al golpe definitivo de los blanquinegros. Cuando peor parecía pintar el partido, un centro lateral de Parra pilló a contrapié a la defensa local y a todo el mundo, salvo a Carrasco, que apareció solo en el segundo palo para mandar el balón a la red de Oleaga sin ningún tipo de oposición.

El tanto en contra puso las piezas en su sitio y reforzó el planteamiento de Jorge García, que pidió a los suyos seguir persistiendo en esa idea. Los blanquinegros gozaron de ocasiones para haber sentenciado el encuentro antes de que Mancebo lo hiciera desde el punto de penalti con el tiempo ya cumplido. El pitido sin solución de continuidad de Jon Andrade certificó el primer triunfo visitante de este curso, que sirve al Salamanca UDS para enlazar por primera vez en la campaña dos victorias seguidas y afianzarse, de paso, en los puestos de fase de ascenso.