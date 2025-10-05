Vuelve a subir el precio del vacuno, pero ahora hay preocupación

Susana Magdaleno SALAMANCA Domingo, 5 de octubre 2025, 18:15 Comenta Compartir

Semana de nuevo alcista para el ganado vacuno, con precios que suben en las principales lonjas, tanto en el caso de vida como en el de carne, aunque el primer caso de dermatosis nodular contagiosa confirmado en España es motivo de preocupación en el sector por sus efectos en la exportación. El caso, confirmado este fin de semana por la Generalitat y detectado en el municipio de Castelló d' Empuries (Girona) llevó a sacrificar 123 ejemplares de vacuno de leche, además de a establecer un perímetro de seguridad de 20 kilómetros durante 28 días y una zona de vigilancia de 30 kilómetros a partir del límite de ese área restringida. Según ha informado el Diari de Girona, afecta a la exportación de animales vivos fuera de la Unión Europea, algo que mantiene en alerta al sector por sus consecuencias económicas, además de sanitarias. La Generalitat ha asegurado, en declaraciones al canal 3Catinfo, que las sospechas apuntan a que hubiera sido provocado por un «residuo en el transporte» y ha iniciado controles en otras explotaciones para comprobar si hay más casos.

Esto se produce al cierre de una semana de nuevo alcista en precios en las lonjas. La de Extremadura, referencia junto a la de Salamanca del vacuno de vida, se cerró con la subida de 0,05 euros/kilo vivo. Los terneros «cruzados» de primera categoría se venderían con el precio de esa tablilla a 6,20/6,32 euros kilo, mientras que las terneras, a 5,19/5,31. En la Lonja de Salamanca, y a la espera de lo que decidan este lunes los vocales, los terneros de «primera» cotizan a 6,25 euros/kilo después de la subida de 0,04 en la última sesión, y las terneras de esa misma categoría, a 5,30, después del incremento de 0,06.

En cuanto al vacuno de carne, subidas también en las principales lonjas, con la diferencia de las vacas, que están entre incrementos de precios y repeticiones. En la Lonja de Binéfar, que es una de las principales referencias del sector en Salamanca, la subida general fue de 0,03 (no en machos vivos, que estuvo en 0,05 y 0,02, en el caso del ganado frisón) y de 0,05 en las vacas. Sin embargo, estas repitieron en la del Ebro y el resto del vacuno de carne subió 0,05. En Extremadura, subida también del ganado para sacrificio, en este caso de 0,05, y de 0,04 en el caso de terneras y añojos cruzados.

En la Lonja de Binéfar se advirtió de la división en el debate con peticiones de mantener la tendencia alcista que marca la calle y también de llamamientos a la repetición y a la calma. Igual que reflejó la Lonja de Salamanca, constató la existencia de precios muy distintos para un mismo animal. En Mercolleida, subida de 0,01 euros/kilo canal para todas las categorías en la junta de vacuno.

Con esta situación del vacuno se celebrará este lunes el mercado de ganados de Salamanca, para el que la Diputación prepara corrales para las 386 cabezas con reserva el viernes. En la última sesión, el pasado lunes 29 de septiembre, hubo en las naves 479 reses.