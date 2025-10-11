Qué ha ocurrido este sábado 11 de octubre en Salamanca
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Sábado, 11 de octubre 2025, 20:02
Un espectacular incendio en Valdecarros moviliza a los bomberos de madrugada
El fuego se desató sobre las 6:30 horas de este sábado junto al cerro de las Viñas, a escasos metros del casco urbano
Un herido y un turismo destrozado tras una aparatosa colisión en la avenida Agustinos Recoletos
El lesionado, de 28 años, fue evacuado al Hospital de Salamanca en soporte vital básico
El adiós más dulce: colas interminables en el último día de la pastelería inclusiva
Decenas de personas han querido despedirse de 'Berretes', una iniciativa pionera que ha dado visibilidad a la inclusión en negocios
Abde y De Bustos devuelven la sonrisa a Unionistas en el Reina Sofía (2-0)
El equipo dirigido por Mario Simón derrotó a un titubeante Mérida con dos tantos en la segunda mitad. Los charros logran la primera portería a cero del curso antes de visitar al líder, el Tenerife
Triunfo inapelable del Salamanca UDS frente a la Sarriana (2-1)
El conjunto de Jorge García firma un encuentro completísimo marcado por fallos garrafales en los remates. Carrasco y Servetti le dieron la vuelta al tanto inicial de Tomás Berardozzi. El choque tuvo que acabar en goleada
La Junta alerta de la llegada de polvo africano que provocará una calidad del aire «muy desfavorable» en Salamanca
Comenzará este domingo, 12 de octubre, y se extenderá durante varios días
La procesión del Rosario recorre las calles pese a la tensión inicial por un golpe en la corona
Los salmantinos la han recibido con el aplauso del público y los sones del Himno Nacional interpretados por la Banda de Zafra
El producto 'imposible' de encontrar esta semana en el mercado: «Lo poco que llega dispara los precios»
Cuesta comprarlo esta semana en el Mercado de San Juan, donde han notado un aumento paulatino y general de los precios del pescado desde el verano. En fruterías llegan la castaña y la granada
El negocio más sacrificado del pueblo dice adiós tras toda una vida: «No he podido ni tener vacaciones»
Se jubila después de 43 años como panadero en Sorihuela. Le encanta su oficio pero, afirma, le ha supuesto un gran sacrificio personal y familiar. Cierra sin haber podido traspasar el negocio
Siega Verde celebra el Día Europeo del arte rupestre
Villar de la Yegua albergó varias actividades y talleres para todos los públicos
San Martín del Castañar brinda por el vino de la provincia en la XII Fiesta de la Vendimia
La plaza acoge con gran ambiente la primera jornada de un intenso fin de semana de catas, actividades temáticas y degustaciones
Las empresas salmantinas, en contra del permiso de 10 días por defunción: «Es inviable»
Las patronales locales rechazan la ampliación anunciada por la ministra de Trabajo. Hosteleros advierten que las nuevas obligaciones pueden «arruinar» al sector
La solidaridad contra el cáncer sale a la calle en Béjar
El parque municipal de La Corredera acoge una nueva edición del mercado de antigüedades y artesanía y la asociación bejarana para luchar contra esa enfermedad recauda fondos para ayudar a los 14 pacientes activos en la actualidad