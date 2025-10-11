Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de las llamas declaradas de madrugada en Valdecarros.

Qué ha ocurrido este sábado 11 de octubre en Salamanca

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Un espectacular incendio en Valdecarros moviliza a los bomberos de madrugada

El fuego se desató sobre las 6:30 horas de este sábado junto al cerro de las Viñas, a escasos metros del casco urbano

Un herido y un turismo destrozado tras una aparatosa colisión en la avenida Agustinos Recoletos

El lesionado, de 28 años, fue evacuado al Hospital de Salamanca en soporte vital básico

El adiós más dulce: colas interminables en el último día de la pastelería inclusiva

Decenas de personas han querido despedirse de 'Berretes', una iniciativa pionera que ha dado visibilidad a la inclusión en negocios

Abde y De Bustos devuelven la sonrisa a Unionistas en el Reina Sofía (2-0)

El equipo dirigido por Mario Simón derrotó a un titubeante Mérida con dos tantos en la segunda mitad. Los charros logran la primera portería a cero del curso antes de visitar al líder, el Tenerife

Triunfo inapelable del Salamanca UDS frente a la Sarriana (2-1)

El conjunto de Jorge García firma un encuentro completísimo marcado por fallos garrafales en los remates. Carrasco y Servetti le dieron la vuelta al tanto inicial de Tomás Berardozzi. El choque tuvo que acabar en goleada

La Junta alerta de la llegada de polvo africano que provocará una calidad del aire «muy desfavorable» en Salamanca

Comenzará este domingo, 12 de octubre, y se extenderá durante varios días

La procesión del Rosario recorre las calles pese a la tensión inicial por un golpe en la corona

Los salmantinos la han recibido con el aplauso del público y los sones del Himno Nacional interpretados por la Banda de Zafra

El producto 'imposible' de encontrar esta semana en el mercado: «Lo poco que llega dispara los precios»

Cuesta comprarlo esta semana en el Mercado de San Juan, donde han notado un aumento paulatino y general de los precios del pescado desde el verano. En fruterías llegan la castaña y la granada

El negocio más sacrificado del pueblo dice adiós tras toda una vida: «No he podido ni tener vacaciones»

Se jubila después de 43 años como panadero en Sorihuela. Le encanta su oficio pero, afirma, le ha supuesto un gran sacrificio personal y familiar. Cierra sin haber podido traspasar el negocio

Siega Verde celebra el Día Europeo del arte rupestre

Villar de la Yegua albergó varias actividades y talleres para todos los públicos

Ver 44 fotos

San Martín del Castañar brinda por el vino de la provincia en la XII Fiesta de la Vendimia

La plaza acoge con gran ambiente la primera jornada de un intenso fin de semana de catas, actividades temáticas y degustaciones

Las empresas salmantinas, en contra del permiso de 10 días por defunción: «Es inviable»

Las patronales locales rechazan la ampliación anunciada por la ministra de Trabajo. Hosteleros advierten que las nuevas obligaciones pueden «arruinar» al sector

La solidaridad contra el cáncer sale a la calle en Béjar

El parque municipal de La Corredera acoge una nueva edición del mercado de antigüedades y artesanía y la asociación bejarana para luchar contra esa enfermedad recauda fondos para ayudar a los 14 pacientes activos en la actualidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Temía que me echaran del trabajo por mi enfermedad»
  2. 2 La campaña de vacunación se abre al resto de población diana con la gripe ya a las puertas del nivel epidémico
  3. 3 La Bonoloto deja miles de euros en una misma provincia de Castilla y León por segundo día consecutivo
  4. 4 El siniestro de Tarazona se suma la larga lista de accidentes laborales en lo que va de año, la mayoría graves y uno mortal
  5. 5 Un espectacular incendio en Valdecarros moviliza a los bomberos de madrugada
  6. 6 Al menos una mujer herida en la colisión por alcance de dos turismos en la autovía A-62
  7. 7 La Universidad abre en Los Bandos su nueva y amplia librería
  8. 8 La procesión del Rosario ya está en la calle pese a la tensión inicial por un golpe en la corona
  9. 9 El histórico Castillo del Buen Amor, reconocido con la Llave Michelin 2025
  10. 10 Triunfo inapelable del Salamanca UDS frente a la Sarriana (2-1)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido este sábado 11 de octubre en Salamanca

Qué ha ocurrido este sábado 11 de octubre en Salamanca