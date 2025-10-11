El producto 'imposible' de encontrar esta semana en el mercado: «Lo poco que llega dispara los precios»

José Fuentes Rajo Salamanca Sábado, 11 de octubre 2025, 12:19 Comenta Compartir

La ausencia de pescado en origen está afectando a las pescaderías del mercado. Independientemente de las fluctuaciones semanales, en las que los valores suben y bajan, Manuel López, pescadero en San Juan, ha notado que desde el verano «cada vez hay menos pescado de captura y lo poco que llega dispara los precios». De hecho, esta semana le ha sido imposible encontrar bacalao. El vendedor asegura que en «los puertos no hay mucho género» y que cada vez menos gente quiere «trabajar en los barcos porque es muy duro». «En Vigo, por ejemplo, no entra casi nada de género. Todo está al alza y sin visos de que baje», expresa López. Aunque no haya bacalao, sigue viniendo género de gran calidad y, mientras que en verano la gente demandaba más productos para hacer a la plancha, ahora aumenta la venta de pescados para preparar en salsa o acompañar pucheros. Esta semana tienen mayor acogida a un valor asequible productos como la pescadilla, en torno a los 18 €/kg; el congrio, por 13; o la bertorella, alrededor de los 15.

En las fruterías, en puestos como el de Javier Carrasco, la mandarina nacional llega con un precio ligeramente inferior a los 3 €/kg, mientras que la naranja continúa importándose desde países como Sudáfrica. Aunque resulte curioso, aún hay oferta de fresa, pero no de Huelva, sino de Villar de Gallimazo, por un precio cercano a los 7 €/kg, ya que no es temporada. Las castañas, procedentes de Galicia, comienzan a verse en el Mercado de San Juan. La variedad grande y de buena calidad ronda los 7 €/kg. Aunque todavía no llegan de forma regular, se espera una mayor disponibilidad con la llegada del frío. El caqui se sitúa alrededor de los 2,90 €/kg, pero todavía no hay abundancia. En los próximos días también se prevé la llegada de las primeras chirimoyas. Aunque la que ha entrado con más fuerza esta semana, y con aspecto muy vistoso, es la granada. De color rojo intenso y con un precio inferior a los 2 €/kg, se ha convertido en la gran novedad.

Ampliar Javier Carrasco sostiene una lechuga proveniente de la provincia en una mano, y dos granadas en la otra. ALMEIDA

Dejando a un lado los productos que van entrando con el otoño, esta semana el melocotón de Calanda sigue disponible por debajo de los 4 €/kg y también comienza a llegar la cebolla plana, en torno a los 2. El tomate ha experimentado una notable bajada de precio. A pesar de que se está acabandose su temporada, esta fruta roja presenta en los últimos días un buen sabor y llega en cantidad desde distintos puntos de la provincia, lo que ha propiciado que su precio baje hasta en un euro respecto a la semana anterior y se venda en algunos casos por debajo de los 2 €/kg. El melón se mantiene estable, en torno a 1,50 €/kg, y los últimos higos de la temporada alcanzan casi los 5 €/kg.

En las carnicerías hay pocas novedades esta semana, y los productos de casquería y embutidos cada vez son más demandados. La ternera, la más problemática este año, se vende en torno a los 11 €/kg la costilla, 13 el rabo y unos 3 el corazón. Otros productos como la morcilla se sitúan alrededor de los 6 €/kg, la lengua de cerdo en torno a los 5, los riñones a unos 3 y la carrillera de cerdo entre 11 y 12 €/kg.

Y si de algo se habla estos días es de chistorra y lechugas, pero no porque su precio o demanda se hayan disparado o caído, sino porque las conversaciones por WhatsApp incautadas en el 'Caso Koldo' reflejaban que se trataba de un mensaje en clave en el que el producto cárnico podría ser equivalente a 500 euros y la reina de las ensaladas, a 100. En el Mercado Central, no obstante, la chistorra tiene un precio mucho menor y ronda los 3,5 €/kg, y aunque en San Juan cueste encontrarla, la que sí se ve y se vende, entre los 70 y 90 céntimos, es la lechuga.

Si se busca este vegetal de la provincia (la de verdad, no el billete), ahora es el momento. De gran tamaño y aspecto, se vende aún en puestos como el de Carrasco. Con las primeras heladas desaparecerán y optarán entonces por traerlas de La Rioja. A pesar de ser el tema de la semana, no ha provocado antojo en los consumidores, ya que la venta de ambos productos se ha mantenido.