Vista de las llamas declaradas de madrugada en Valdecarros.

Un espectacular incendio en Valdecarros moviliza a los bomberos de madrugada

El fuego se desató sobre las 6:30 horas de este sábado junto al cerro de las Viñas, a escasos metros del casco urbano

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:43

Un incendio de cultivo declarado en la madrugada de este sábado en la localidad de Valdecarros, dentro de la comarca de la Tierra de Alba, alarma a los vecinos. El fuego originó una gran columna de llamas visible desde el casco urbano, especialmente cerca del cerro de las Viñas, generando una rápida movilización de los servicios de emergencia.

El incendio comenzó sobre las 6:30 horas y pudo ser controlado poco más de una hora después, sobre las 7:45 horas de la mañana, según el parte del servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL). A pesar de la velocidad con la que el fuego fue contenido, la imagen que dejó fue impactante, con una línea de fuego extendida que iluminó el cielo nocturno y provocó momentos de tensión por la proximidad al núcleo urbano.

En total, desde el origen del incendio se movilizaron cuatro medios de extinción de la Diputación de Salamanca: un agente medioambiental y celador, y tres autobombas que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar una mayor propagación. El índice de gravedad del riesgo (IGR) se mantuvo en 0, por lo que no supuso un riesgo inmediato para la población, aunque la cercanía del fuego a la localidad hizo imprescindible la rápida intervención.

La causa probable del incendio sigue bajo investigación, sin confirmación oficial por el momento. Las autoridades competentes están revisando todas las hipótesis para aclarar el origen, mientras los equipos de extinción realizan labores de vigilancia por si se produce cualquier reactivación.

