Procesión del Rosario de este sábado.
Procesión del Rosario de este sábado.

La procesión del Rosario ya está en la calle pese a la tensión inicial por un golpe en la corona

Los salmantinos la han recibido con el aplauso del público y los sones del Himno Nacional interpretados por la Banda de Zafra

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:42

Momentos de tensión han marcado el inicio de la procesión de la Virgen del Rosario por las calles de Salamanca. Justo en el momento que la Virgen iba a superar el dintel, la corona de la imagen mariana se topó con la parte superior quedando enganchadas varias de las estrellas.

Los costaleros han tenido que corregir sus pasos para evitar que los daños fuesen mayores. Tras conseguir superar la puerta con el aplauso del público salmantino y los sones del Himno Nacional interpretados por la Banda de Zafra, se ha continuado el desfile procesional en dirección a las Dueñas donde han realizado la parada. La corona de plata muestra signos visibles del impacto con varios elementos doblados.

Imagen donde se aprecia la doblez de la corona tras el golpe.
Imagen principal - Imagen donde se aprecia la doblez de la corona tras el golpe.
Imagen secundaria 1 - Imagen donde se aprecia la doblez de la corona tras el golpe.
Imagen secundaria 2 - Imagen donde se aprecia la doblez de la corona tras el golpe.

