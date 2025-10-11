Un herido trasladado al Hospital tras un choque de dos coches en la avenida Agustinos Recoletos El accidente se ha producido a eso de las 02.05 horas

Una colisión entre dos turismos en la avenida Agustinos Recoletos ha dejado al menos una persona herida. El accidente se ha producido a eso de las 02:05 horas, según informa el 112, quien informa a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional y a emergencias sanitarias -Sacyl-, que moviliza una ambulancia soporte vital básico. El personal sanitario ha atendido a un hombre de 28 años que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Salamanca.

