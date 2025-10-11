La Junta alerta de la llegada de polvo africano que provocará una calidad del aire «muy desfavorable» en Salamanca Comenzará este domingo, 12 de octubre, y se extenderá durante varios días

Uno de los peores episodios de partículas de polvo en el año 2022.

La Gaceta Salamanca Sábado, 11 de octubre 2025, 11:56

La Junta de Castilla y León ha alertado de un episodio de intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África que comenzará este domingo, 12 de octubre, y se prolongará durante varios días, afectando también a la provincia de Salamanca.

Según informa la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, los modelos de predicción anuncian concentraciones elevadas de partículas PM10 —de tamaño inferior a 10 micras— que podrían superar los 50 μg/m³ de media en 24 horas, lo que se considera una calidad del aire «muy desfavorable».

Aunque se trata de un fenómeno natural sobre el que no cabe intervención humana, la Junta recomienda adoptar medidas de precaución, especialmente entre personas con enfermedades cardiorrespiratorias, alergias o asma. En estos casos, se aconseja reducir la actividad física intensa al aire libre y seguir cuidadosamente los tratamientos médicos.

También se pide a la población en general evitar la quema de restos vegetales y cualquier actividad que genere polvo o humo, para minimizar los efectos del episodio. La calidad del aire puede consultarse en tiempo real a través de la web de la Junta, del Ministerio para la Transición Ecológica o mediante la aplicación «ICA Índice de calidad del aire».

Las autoridades medioambientales continuarán monitorizando la situación en los próximos días y actualizarán las recomendaciones en función de la evolución del episodio.