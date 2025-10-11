Abde y De Bustos devuelven la sonrisa a Unionistas en el Reina Sofía (2-0)

Jaime García Salamanca Sábado, 11 de octubre 2025, 20:00 | Actualizado 20:07h. Comenta Compartir

Una semana después del revés ante el Celta Fortuna, Unionistas tenía una nueva oportunidad en el Reina Sofía para cambiar el rumbo de este aciago comienzo de temporada. Los de Mario Simón, con 3 puntos de 18 posibles, recibían al peor visitante del Grupo I, el Mérida. Con ambos conjuntos ubicados en la parte baja de la clasificación, se presentó un partido donde los dos protagonistas tenían mucho perder si se iban de vacío. Y es que la película en ambos lados era muy peliaguda. Tan crítica era la situación que, tras seis jornadas, Unionistas nunca se había puesto por delante en el marcador en Liga, mismo panorama para el conjunto extremeño como visitante. Con estos mimbres, se presentó un encuentro donde los banquillos tenían la necesidad de lograr los tres puntos. Sobre el verde, Mario Simón quiso cambiar la cara al equipo salmantino variando dos nombres con respecto al último día, uno de ellos (Olmedo) por obligación. Pere Marco en la punta de ataque y Álvaro Gómez en la banda diestras sustituían al sancionado Olmedo y a Juanma. Unos cambios que podrían haber perdido todo su efecto a los 3 minutos de juego. Cuando más de uno todavía buscaba su butaca, las zozobras regresaron al cuadro charro. Una pérdida al borde del área se zanjó con un balón filtrado a Álvaro, ariete del cuadro emeritense, sin embargo, el remate de la referencia en ataque acabó desviado por alto. El primer susto lo dio el Mérida, aunque lo más preocupante eran los regalos del conjunto charro.

El susto inicial pareció despertar a Unionistas, que con el paso de los minutos fue mejorando sobre el verde. Los carriles empezaron a mirar la portería rival. Primero con una internada de Prada por la izquierda que acabó con Pere Marco enviando el cuero fuera. En la siguiente, los charros lo intentaron, pero esta vez por el flanco diestro. De nuevo, Pere Marco recibió el esférico, pero su remate se marchó nuevamente fuera. Tras las dos acometidas, el choque entró en una templanza por parte de ambos lados, y que el partido se empezó a jugar en el centro del campo. Una igualdad que intentó romper el extremo del cuadro emeritense, Areso, pero su disparo no puso en problemas a Unai Marino. Al primer tiempo poco más le restó, ya que los dos guardametas no tuvieron trabajo ante unos frentes de ataque muy fríos. Bien es cierto que el partido pudo cambiar cuando, cumplido el minuto 28, Abde puso dirección a la meta rival, pero un zaguero le birló el balón con una entrada abajo. El banquillo charro solicitó la revisión ante una posible roja en el Mérida, que el colegiado desestimó. El primer acto se cerró sin apenas acción, y con todo por decidir en la segunda parte.

Sin cambios en ambos conjuntos, los 22 protagonistas saltaron a un encuentro que se rompió a los 5 minutos. El Mérida sacó los descuentos y regaló el primero a Unionistas. Una presión de Abde sobre el portero visitante tuvo resultado y el despeje terminó chocando en la pierna del extremo. El balón, tras un bote, se introdujo en la portería. Hasta la grada se llevó las manos a la cabeza ante tal regalo, pero Unionistas asentó el primer golpe.

Tras el gol, Mario Simón movió su banquillo, y ahí encontró a De Bustos, quién entró y besó el santo. Trece minutos después del gol, un centro de Álvaro Gómez desde la derecha acabó en los pies de De Bustos. El canterano, con toda la tranquilidad del mundo, hizo dormir el balón dentro de la portería. En los siguientes compases, Unionistas no dejó escapar la victoria mostrando, por primera vez, una gran seriedad sobre el verde frente a un Mérida que no puso demasiada oposición hasta que se vio dos goles por debajo. Además, con el pitido final los de Mario Simón lograron la primera portería a cero del curso. Todo ello, antes de medirse con el líder, el Tenerife.