Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la subasta de vacuno de hoy. ALMEIDA

Qué ha ocurrido este lunes 8 de septiembre en Salamanca

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:49

Las mejores imágenes con las que despedir el último día de Salamaq 2025

Esta jornada ha estado marcada por uno de los principales atractivos de la Feria, la subasta de vacuno

Éxito rotundo en la subasta de vacuno de 'Salamaq 2025' por los numerosos ejemplares vendidos por encima de los 6.000 euros

Urdangarín, el hijo del campeón Pocholo, se ha convertido en la estrella de la subasta al ser vendido por 15.500 euros

Los animales abandonan el Recinto Ferial poco a poco

Salamaq llega este lunes a su fin y toca vaciar los establos y otros espacios

«No hay nada igual en Portugal»

Ganaderos portugueses destacan la magnitud de 'Salamaq' y colaboran con 'colegas' españoles

Ver 14 fotos

Sara Cuadrado abre las Fiestas con un pregón que reivindica la ciencia y sus raíces charras: «Animo a las niñas a formarse en esta ciudad»

La investigadora salmantina, referente internacional en la lucha contra el cáncer, regresó a su ciudad para abrir las celebraciones de la Virgen de la Vega

Ver 18 fotos

El alcalde rinde homenaje a los bomberos durante la ofrenda a la Virgen de la Vega

García Carbayo ha destacado también los avances sociales logrados gracias al trabajo colectivo realizado desde el Ayuntamiento

Lonja de Salamanca: estabilidad en cereales, movimiento en porcino y, sobre todo, en vacuno y ovino

Sesión coincidente con la celebración de 'Salamaq' y la subasta nacional de vacuno

Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones

El siniestro ocurrió minutos antes de las 10:00 horas horas en la plaza de Gabriel y Galán. El trabajador sufrió la caída mientras realizaba labores de instalación. Sacyl movilizó un helicóptero sanitario para atender al herido, que se encuentra fuera de peligro

La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo

La chica había abandonado voluntariamente el hogar

Ver 8 fotos

La devoción de La Alberca llega a la Virgen de la Peña de Francia

El grupo de bailes tradicionales de la localidad realiza su tradicional peregrinaje y ofertorio de danzas

Ver 52 fotos

La elegancia se pone de moda en la fiesta de Villoria

Las mujeres están recuperando la tradición de vestir de antiguas con mantilla y peineta

Ver 93 fotos

Miranda del Castañar baila en honor a su patrona, la Virgen de la Cuesta

Los mozos y mozas demostraron sus habilidades ante un numeroso público

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente de un ganadero con una vaca
  2. 2 Un problema de salud obliga a Rosario Flores a cancelar su concierto en Salamanca
  3. 3 Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
  4. 4 Se jubila un histórico de la hostelería salmantina: «Más que clientes tengo amigos»
  5. 5 Los actores y músicos de las Ferias se preparan para sus actuaciones con la gastronomía salmantina
  6. 6 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este lunes 8 de septiembre
  7. 7 Qué ha ocurrido este domingo 7 de septiembre en Salamanca
  8. 8 Agredido un joven de 36 años en plena Plaza Mayor
  9. 9 Las mutuas refuerzan el control de las bajas con detectives privados
  10. 10 Detenido un toxicómano en Pizarrales tras agredir otra vez a su madre viuda para sacarle dinero: «Ahora la casa también es mía»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido este lunes 8 de septiembre en Salamanca

Qué ha ocurrido este lunes 8 de septiembre en Salamanca