Qué ha ocurrido este lunes 8 de septiembre en Salamanca
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:49
Las mejores imágenes con las que despedir el último día de Salamaq 2025
Esta jornada ha estado marcada por uno de los principales atractivos de la Feria, la subasta de vacuno
Éxito rotundo en la subasta de vacuno de 'Salamaq 2025' por los numerosos ejemplares vendidos por encima de los 6.000 euros
Urdangarín, el hijo del campeón Pocholo, se ha convertido en la estrella de la subasta al ser vendido por 15.500 euros
Los animales abandonan el Recinto Ferial poco a poco
Salamaq llega este lunes a su fin y toca vaciar los establos y otros espacios
«No hay nada igual en Portugal»
Ganaderos portugueses destacan la magnitud de 'Salamaq' y colaboran con 'colegas' españoles
Sara Cuadrado abre las Fiestas con un pregón que reivindica la ciencia y sus raíces charras: «Animo a las niñas a formarse en esta ciudad»
La investigadora salmantina, referente internacional en la lucha contra el cáncer, regresó a su ciudad para abrir las celebraciones de la Virgen de la Vega
El alcalde rinde homenaje a los bomberos durante la ofrenda a la Virgen de la Vega
García Carbayo ha destacado también los avances sociales logrados gracias al trabajo colectivo realizado desde el Ayuntamiento
Lonja de Salamanca: estabilidad en cereales, movimiento en porcino y, sobre todo, en vacuno y ovino
Sesión coincidente con la celebración de 'Salamaq' y la subasta nacional de vacuno
Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
El siniestro ocurrió minutos antes de las 10:00 horas horas en la plaza de Gabriel y Galán. El trabajador sufrió la caída mientras realizaba labores de instalación. Sacyl movilizó un helicóptero sanitario para atender al herido, que se encuentra fuera de peligro
La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo
La chica había abandonado voluntariamente el hogar
La devoción de La Alberca llega a la Virgen de la Peña de Francia
El grupo de bailes tradicionales de la localidad realiza su tradicional peregrinaje y ofertorio de danzas
La elegancia se pone de moda en la fiesta de Villoria
Las mujeres están recuperando la tradición de vestir de antiguas con mantilla y peineta
Miranda del Castañar baila en honor a su patrona, la Virgen de la Cuesta
Los mozos y mozas demostraron sus habilidades ante un numeroso público
