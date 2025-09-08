Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un helicóptero de emergencias de Sacyl se trasladó al lugar.

Grave accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones

El siniestro ocurrió minutos antes de las 10:00 horas horas en la plaza de Gabriel y Galán. El trabajador sufrió la caída mientras realizaba labores de instalación. Sacyl movilizó un helicóptero sanitario para atender al herido

M. C.

Salamanca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:41

Un joven de 24 años ha resultado herido este lunes por la mañana en un accidente laboral en Frades de la Sierra. El accidente se produjo poco antes de las 10:00 horas, cuando el trabajador se precipitó desde una altura de dos pisos mientras colocaba unos canalones en un inmueble situado en la plaza de Gabriel y Galán.

Según informaron fuentes del Centro de Emergencias 112, la sala de operaciones recibió la llamada de aviso a las 9:51 horas. De inmediato se dio aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado hasta el lugar para prestar asistencia al herido.

El trabajador, que quedó tendido en la vía pública tras la caída, fue atendido en primera instancia por los servicios sanitarios desplazados y posteriormente trasladado en el helicóptero sanitario debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las circunstancias exactas del accidente serán investigadas por la Guardia Civil y la autoridad laboral competente, que ya han sido informadas del suceso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente de un ganadero con una vaca
  2. 2 Un problema de salud obliga a Rosario Flores a cancelar su concierto en Salamanca
  3. 3 Se jubila un histórico de la hostelería salmantina: «Más que clientes tengo amigos»
  4. 4 Agredido un joven de 36 años en plena Plaza Mayor
  5. 5 Consulta el programa de actividades de las Fiestas de Salamanca este domingo 7 de septiembre
  6. 6 Los actores y músicos de las Ferias se preparan para sus actuaciones con la gastronomía salmantina
  7. 7 La reina Letizia presidirá en Salamanca un evento mundial contra el cáncer
  8. 8 De Valencia a Salamanca para iluminar el cielo en Fiestas: «El pirotécnico es de vocación»
  9. 9 Carlos Sobera llega a Salamanca: «Viviría aquí, lo tengo más claro que el agua... ¡y sería un tío feliz!»
  10. 10 «Un selfie casi le cuesta la vida»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Grave accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones

Grave accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones