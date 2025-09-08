Grave accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones El siniestro ocurrió minutos antes de las 10:00 horas horas en la plaza de Gabriel y Galán. El trabajador sufrió la caída mientras realizaba labores de instalación. Sacyl movilizó un helicóptero sanitario para atender al herido

Un joven de 24 años ha resultado herido este lunes por la mañana en un accidente laboral en Frades de la Sierra. El accidente se produjo poco antes de las 10:00 horas, cuando el trabajador se precipitó desde una altura de dos pisos mientras colocaba unos canalones en un inmueble situado en la plaza de Gabriel y Galán.

Según informaron fuentes del Centro de Emergencias 112, la sala de operaciones recibió la llamada de aviso a las 9:51 horas. De inmediato se dio aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado hasta el lugar para prestar asistencia al herido.

El trabajador, que quedó tendido en la vía pública tras la caída, fue atendido en primera instancia por los servicios sanitarios desplazados y posteriormente trasladado en el helicóptero sanitario debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las circunstancias exactas del accidente serán investigadas por la Guardia Civil y la autoridad laboral competente, que ya han sido informadas del suceso.

