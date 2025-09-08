Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Coche de la Guardia Civil. LAYA

La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo

La chica había abandonado voluntariamente el hogar

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:33

La Guardia Civil de Salamanca ha informado este lunes a través de su cuenta de Instagram de la localización en Guijuelo de una joven de 18 años que había desaparecido de su domicilio familiar durante la mañana.

Según explicaron fuentes del cuerpo, fueron los familiares quienes alertaron a los agentes al detectar su ausencia, lo que permitió iniciar de inmediato las gestiones para dar con su paradero y comprobar su estado de salud.

Guardias Civiles del Puesto de Guijuelo, con la colaboración de la Policía Local de la localidad, localizaron a la joven sobre las 16:00 horas en una peña de la zona. La joven había abandonado voluntariamente el hogar. Se encontraba en buen estado, por lo que no fue necesario activar a los servicios médicos, y regresó al domicilio familiar.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de comunicar cuanto antes una desaparición y de aportar información reciente de la persona desaparecida. «Es falso que haya que esperar 24 horas para comunicar una desaparición», subrayan en su mensaje difundido en redes sociales.

