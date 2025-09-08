Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 25 de agosto
Sesión coincidente con la celebración de 'Salamaq' y la subasta nacional de vacuno
Salamanca
Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:07
La Lonja de Salamanca ha fijado precios este lunes en una sesión telemática, sin presencia en el recinto ferial de los vocales, debido a la coincidencia con la feria 'Salamaq'.
En cereales, estabilidad, poca actividad y agricultores a la espera de que el cereal suba para animarse a vender, mientras que los compradores actúan sin prisas. El trigo se sitúa en 203 euros/tonelada y la cebada en 182. El maíz repite a 225, y también la avena, a 35 euros/tonelada.
En vacuno de vida, subida de 0,03 euros/kilo vivo para las hembras, que siguen escasas y muy demandadas, con la «extra» ya a 5,51 euros/kilo vivo y la primera, a 5,13. Los machos repiten, con los «extras» a 6,50 y los «primera», a 6,11.
En carne, subida de todas las cotizaciones, de 0,04 euros/kilo canal. Continúa la gran demanda de carne y la descompensación con la oferta. Los añojos «especiales» alcanzan los 7,15 euros/kilo canal, y la ternera grande «especial», los 7,38. Las vacas «extra» cotizan a 6,04.
En porcino ibérico, subida de cebo y cebo de campo (0,01) y bajan los lechones (-0,03 y -0,05). También baja la cotización del cerdo blanco (-0,03 y -0,02), con repetición de lechones, tostones y cerdas. En despiece predomina la estabilidad.
En cuanto al ganado ovino, fuerte subida de lechazos, de 0,10, por la gran demanda. Los de entre 11,1 y 13 kilos cotizan a 7,90. Los corderos grandes también suben, en este caso 0,05, mientras que las ovejas repiten precio.
