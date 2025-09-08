Los animales abandonan el Recinto Ferial poco a poco Salamaq llega este lunes a su fin y toca vaciar los establos y otros espacios

La Gaceta Salamanca Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:08

La edición de Salamaq 2025 llega a su fin este lunes tras unos días intensos de concursos y espectáculos en los que los grandes protagonistas han sido los animales, que poco a poco han comenzado a abandonar el Recinto para regresar a sus respectivas ganaderías.

Numerosos ejemplares han sido vendidos y muchos otros admirados por los visitantes, que han disfrutado observando a las vacas amamantando a sus terneros, a los ganaderos pujando en las subastas o a los cerdos y ovejas descansando en sus corrales.

Finalmente, todos ellos han sido cargados en los camiones correspondientes para abandonar el recinto hasta la próxima edición.