El alcalde rinde homenaje a los bomberos durante la ofrenda a la Virgen de la Vega García Carbayo ha destacado también los avances sociales logrados gracias al trabajo colectivo realizado desde el Ayuntamiento

Marian Vicente Salamanca Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:46

Durante la tradicional ofrenda a la Virgen de la Vega, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recordado este lunes a los bomberos que este año han arriesgado su vida en los incendios que han asolado a Castilla y León y, en particular, a la provincia de Salamanca.

«Queremos dar las gracias a todas las personas que han participado en estas labores, ya sea en el trabajo de campo o en su dirección y rezar por quienes fallecieron o resultaron heridos. A todos ellos, nos encomendamos. Nos satisface comprobar que las personas que han sufrido daños obtienen una pronta reparación de los mismos», ha expresado el alcalde.

El primer edil también ha ensalzado la importancia del perdón, aunque subrayó que aquellos que provocaron los incendios merecen «un duro castigo». «Actos tan viles no pueden quedar impunes», ha afirmado.

Por otro lado, Carlos García Carbayo ha resaltado la importancia del trabajo colectivo, señalando que gracias a él se han logrado importantes conquistas sociales. Entre ellas, ha resaltado avances en la atención a personas y familias necesitadas, en los derechos de las personas con discapacidad, en la promoción de los derechos de la mujer y en la integración de la población inmigrante.

«Las personas que vienen con el deseo de prosperar y de compartir su futuro con nosotros están contribuyendo al desarrollo económico de nuestra ciudad y de nuestro país. Seguiremos trabajando, Señora, para consolidar estos avances», ha concluido.