Sara Cuadrado abre las Fiestas con un pregón que reivindica la ciencia y sus raíces charras: «Animo a las niñas a formarse en esta ciudad» La investigadora salmantina, referente internacional en la lucha contra el cáncer, regresó a su ciudad para abrir las celebraciones de la Virgen de la Vega

Marian Vicente Salamanca Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:55

La científica salmantina Sara Cuadrado ha rememorada su infancia y adolescencia en un emotivo pregón que ha abierto las Ferias y Fiestas de Salamanca, animando especialmente a los jóvenes y a las niñas a formarse en una ciudad con una trayectoria intelectual única. Lo ha hecho siendo presentada por su madre y con el que le dio su primera oportunidad en el mundo de la ciencia como coopresentador, Adolfo García.

Durante su intervención, Cuadrado ha recordado su niñez en el barrio de Garrido, sus amigas del Colegio Santa Teresa, y aquellas travesuras infantiles como lanzarse por la cuesta de la Chinchibarra o las inevitables «heridas de guerra» que le valían algún que otro capón de su madre. «¿Quién me iba a decir entonces que iba a ser pregonera de las ferias y fiestas?», se ha preguntado entre sonrisas.

La científica ha confesado que siempre aguardaba las fiestas con ilusión, especialmente por el regreso a Salamanca tras pasar el verano en el campo con sus abuelos. «Lo que más me emocionaba era el día que mis hermanos y yo íbamos a los 'cacharros' de la feria», ha relatado, evocando también la imagen de su abuelo «Peyo» escuchando los toros en el transistor.

Con la llegada de la adolescencia, su entusiasmo se ha trasladado a los conciertos en la Plaza Mayor, donde, según ha contado emocionada, negociaba con sus padres para alargar su horario y ser recogida después bajo el emblemático reloj de la ciudad.

Además de rememorar sus recuerdos, Cuadrado ha dedicado palabras de agradecimiento a sus mentores y profesores, quienes la animaron a emprender su carrera científica. «Poco después, desde el laboratorio de Bioquímica de nuestro añorado mentor Enrique Villar, di el salto a Estados Unidos, al laboratorio de García-Sastre en el Monte Sinaí de Nueva York, donde realicé mis sueños y soñé aún más grande», ha explicado. «Veo a nuestros jóvenes con oportunidades. A ellos, y en especial a las mujeres y a las niñas, quiero dedicarles mis últimas palabras. Aprovechad el privilegio de formaros en una ciudad con una tradición intelectual única y rodeados de talento investigador y científico. Tenemos la suerte de contar con una comunidad científica de altísimo nivel y de referencia mundial. Os animo a mantener la curiosidad y la pasión por aprender, a no tener miedo a equivocaros y a buscar siempre nuevos retos. Salamanca os ofrece ahora, más que nunca, el entorno y los recursos para crecer, para que nunca dejéis de soñar en grande, porque el verdadero avance comienza con la valentía de dar el primer paso y de creer en vosotros mismos», ha añadido.

Hoy, junto a su equipo de jóvenes investigadores, diseña nuevas viroterapias para combatir los cánceres de colon, pulmón y mama, los más mortales y extendidos a nivel mundial. «He decidido continuar mi sueño desde Salamanca, para que estas terapias lleguen a los pacientes que necesitan cura y esperanza», ha concluido, recibiendo el aplauso de un público emocionado que llenaba la Plaza Mayor.