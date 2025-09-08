Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

«No hay nada igual en Portugal»

Ganaderos portugueses destacan la magnitud de 'Salamaq' y colaboran con 'colegas' españoles

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:56

Un grupo de siete ganaderos portugueses ha viajado hasta Salamanca para participar en el Concurso Ibérico de Limusín de 'Salamaq', una cita que califican de «única en la península». Procedentes de distintas regiones —Penafiel, Évora, Oliveira do Hospital, La Guarda y Vila Formosa— destacan la magnitud de la feria: «En Portugal no hay nada con tantos animales; allí, como mucho, se reúnen un centenar», explican mientras preparan sus reses.

Acostumbrados a certámenes más pequeños y centrados en subastas, los ganaderos lusos aseguran que en España perciben más apoyo institucional y mayor inversión en el sector. «El Gobierno español ayuda mucho más a los agricultores que el nuestro», comentan, comparando la PAC y las medidas de impulso al campo.

Más allá de la competición, los portugueses se han volcado también en echar una mano a los colegas españoles, compartiendo experiencia y colaborando en el cuidado del ganado. «Aquí venimos a aprender y a colaborar», señalan entre sonrisas.

