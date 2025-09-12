Qué series ver este fin de semana en Netflix, HBO, Prime Video y Movistar+

José Fuentes Rajo Salamanca Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Este fin de semana se puede aprovechar para disfrutar de alguno de los estrenos que han tenido lugar esta semana en las plataformas o también para unirse a la ola y ver los contenidos más vistos.

En Netflix, el top 10 de la semana pasada estuvo encabezado por 'Dos tumbas', seguido de 'Miércoles', 'Mi vida con los chicos Walter' y 'Rehén'. 'Dos tumbas' es una serie española de apenas tres capítulos que se ve rápidamente. Aunque el final estropea un poco el clima de tensión, es un contenido de mucha intriga que cuenta con actores espectaculares. Si se busca algo más romántico, se puede optar por los chicos Walter, cuya segunda temporada es top 10 en 85 países. Después de una tragedia, una joven se muda de Nueva York a un pueblo con la familia de su tutora, los Walter, y debe adaptarse a un nuevo hogar y a un nuevo instituto. Para quienes no estén lo suficientemente atiborrados de política, la alternativa es 'Rehén', donde las lideresas de los gobiernos de Francia y Reino Unido afrontan una decisión extrema tras el secuestro del marido de la primera ministra británica y las amenazas recibidas por su homóloga gala.

Ampliar 'Mi vida con los chicos Walter'. NETFLIX

En cuanto a los estrenos, esta semana han ido llegando 'Alias Charlie Sheen', un documental en el que el actor de 'Dos hombres y medio' y gente de su círculo cercano hablan sobre el salto a la fama y la caída en picado de la estrella de la televisión; la primera parte de la segunda temporada de la exitosa 'Beauty in black', que retoma la historia de una familia dueña de una marca de belleza que esconde una red de trata clandestina; y 'Diario de una chica experta en desastres de amor', una comedia sobre Amanda, una mujer de 31 años que pasa un verano de citas fallidas y que cuenta con el apoyo de sus amigas, que están igual de perdidas que ella. Este viernes se estrenan también 'El otro París', que presenta a una joven que se inscribe en un reality de citas convencida de que viajará a la capital francesa, pero descubre que en realidad está en París, Texas; y 'Tú y todo lo demás', que narra la complicada relación de amistad y rivalidad entre dos mujeres cuyas vidas están entrelazadas de forma inevitable. Para un público infantil, llega 'Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul', una miniserie de cinco episodios en la que dos pececillos enseñan a los más pequeños a diferenciar palabras con significados opuestos como limpio y sucio o continuar y parar.

En cuanto a HBO MAX, este lunes vio la luz el primer episodio de 'Task', el único disponible hasta el momento, aunque no resulta un impedimento para que se haya convertido en lo más visto de la plataforma esta semana. Ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, un agente del FBI, interpretado por Mark Ruffalo, dirige un grupo de trabajo para poner fin a una serie de violentos robos liderados por un hombre de familia que no sospecha nada, interpretado por Tom Pelphrey.

Ampliar 'Task'. HBO MAX

Para los suscriptores de Movistar+, llega la cuarta temporada de la saga 'La caza', que mezcla misterio y suspense en distintos escenarios naturales. Esta vez la historia transcurre en la selva de Irati (Navarra), donde un nuevo caso vuelve a reunir a los protagonistas interpretados por Megan Montaner y Félix Gómez. Cada entrega presenta una investigación independiente, así que no hace falta ver las anteriores para seguir la trama.

Ampliar Imagen de 'La caza: Irati'. Movistar +

Por último, en Prime Video el espectador puede ver 'La novia', un thriller psicológico donde la llegada de la pareja del hijo de Laura desencadena sospechas y dudas que ponen en cuestión si hay una amenaza real o solo paranoia.

Ampliar 'La novia'. Prime Video

