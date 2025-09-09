¿Qué día se estrenan las series y películas más potentes de septiembre en Netflix? Una nueva temporada de 'Alice in Borderland' verá la luz a finales de este mes

José Fuentes Rajo Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 12:26 | Actualizado 12:32h.

Netflix empieza septiembre cargado de novedades. La plataforma combina comedia, realities de citas, documentales, dramas históricos y películas originales para todos los gustos.

Este martes 9 de septiembre llegan dos estrenos. Por un lado, 'Jordan Jensen: Take Me With You', un especial de monólogos en el que la humorista estadounidense debuta con un show muy personal en el que habla del fracaso de la feminidad, la paradoja del amor propio y lo complicado que es encontrarlo. Ese mismo día se estrena 'Beso o muerte', una serie juvenil con dosis de intriga y romance.

El miércoles 10 la atención se reparte entre varias producciones. 'Love is Blind: Francia' presenta una nueva edición del popular reality en el que parejas intentan enamorarse sin verse cara a cara. También llega 'Love is Blind: Brasil', que en su quinta temporada sorprende con un giro especial: todos los participantes tienen más de 50 años y están dispuestos a demostrar que nunca es tarde para enamorarse. A esto se suma 'Alias Charlie Sheen', una serie documental en la que el actor se abre con sinceridad tras siete años de sobriedad y repasa su vida con humor, ternura y confesiones duras sobre su pasado.

El jueves 11 la acción se concentra en dos títulos. 'Beauty in Black' estrena su segunda temporada y retoma la historia de una familia dueña de una marca de belleza que esconde una red de trata clandestina. Ahora, el poder cambia de manos cuando Kimmie, una trabajadora sexual antes invisible, hereda el control del negocio y decide enfrentarse a todos. Ese mismo día aparece 'Diario de una chica experta en desastres de amor', una comedia sobre Amanda, una mujer de 31 años que pasa un verano de citas fallidas, reflexiones sobre el amor y conversaciones con amigas que están igual de perdidas que ella.

El viernes 12 será uno de los días más cargados. 'El otro París' presenta a una joven que se inscribe en un reality de citas convencida de que viajará a la capital francesa, pero descubre que en realidad está en Paris, Texas. Su plan inicial es ser eliminada, pero todo cambia cuando empieza a sentir algo por el soltero protagonista. Ese mismo día llega una serie argentina ambientada en el norte del país, donde el hombre de confianza de un gobernador secuestra a su propia hija durante una votación clave sobre el litio, lo que destapa secretos guardados durante trece años. Además se estrena 'Tú y todo lo demás', que narra la complicada relación de amistad y rivalidad entre dos mujeres cuyas vidas están entrelazadas de forma inevitable.

El 14 de septiembre Netflix emite en directo uno de los combates más esperados del boxeo mundial. 'Canelo Álvarez vs. Terence Crawford' enfrenta al campeón indiscutible del peso supermedio con la superestrella invicta en cuatro divisiones. Será un combate histórico desde Las Vegas y se podrá ver en exclusiva en la plataforma.

El lunes 16 de septiembre se estrena 'Realeza rebelde: Una insólita historia de amor', un documental dirigido por Rebecca Chaiklin y producido por Chris Smith que muestra la historia de la princesa Märtha Louise de Noruega y su pareja Durek Verrett, un gurú espiritual de Hollywood. La película sigue la organización de su boda y el acoso mediático al que se enfrentan.

El miércoles 17 llega 'La nueva generación de chefs', un concurso en el que jóvenes cocineros menores de 30 años compiten en el Culinary Institute of America para convertirse en referentes de la cocina del futuro. Ese mismo día se estrena 'Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo', una serie documental que sigue a Barry y Eddie Hearn, padre e hijo al frente de una de las promotoras deportivas más influyentes en boxeo, dardos y billar, mostrando su ambición por conquistar el mundo entero.

El jueves 18 también viene cargado. 'Black Rabbit' se ambienta en el Nueva York nocturno y cuenta cómo la vuelta de un hermano problemático pone en peligro el éxito del club y restaurante que dirige su hermano mayor, con Jude Law y Jason Bateman en los papeles principales. Ese día se estrena también una serie turca que tiene como escenario un pequeño hotel regentado por una madre y sus dos hijas, cuya vida se complica cuando aparece un empresario decidido a comprar el lugar haciéndose pasar por un huésped. A esto se suma 'El mismo día contigo', una comedia romántica sobre una joven atrapada en un bucle temporal que la obliga a revivir el peor día de su vida una y otra vez hasta aprender a enfrentarse a sí misma.

El viernes 19 la plataforma lanza 'El refugio atómico', donde un grupo de multimillonarios queda encerrado en un búnker de lujo mientras estalla un conflicto mundial, lo que destapa sus secretos y rivalidades. También aparece 'El hotel embrujado', una comedia familiar en la que una madre soltera intenta sacar adelante un hotel encantado con la ayuda de su hermano fantasma. Ese mismo día se estrena 'Escenario del crimen cero', un reality policiaco en el que los participantes deben resolver casos interpretando a detectives y sospechosos.

El jueves 25 de septiembre se concentran tres estrenos muy distintos. 'Incontrolables' cuenta cómo dos jóvenes intentan escapar de una academia para adolescentes problemáticos y terminan enfrentándose a los secretos oscuros de un pequeño pueblo canadiense. 'Alice in Borderland' regresa con su tercera temporada y con ella la fase más peligrosa hasta ahora: el juego del Comodín, que obliga a Arisu a volver a un mundo mortal para salvar a Usagi. Por último, 'La casa Guinness' narra los conflictos familiares y sociales tras la muerte de Sir Benjamin Guinness en el siglo XIX, mostrando el legado de una de las familias más influyentes de Irlanda y su expansión hasta Nueva York.

El viernes 26 de septiembre cierra el mes con tres películas originales. 'Rut y Booz' sigue a una cantante de hip hop que deja Atlanta para empezar de cero en una zona rural de Tennessee, donde encuentra un inesperado nuevo amor. 'Mantis' se adentra en el mundo del crimen con la historia de un asesino que regresa de sus vacaciones y descubre que la jerarquía criminal ha desaparecido, enfrentándose a viejos rivales. Y 'French Lover' cuenta el romance entre Abel Camara, una estrella en plena crisis, y Marion, una mujer corriente que atraviesa un divorcio y busca rehacer su vida.

