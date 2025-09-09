¿Tienes HBO? Guárdate estas fechas de septiembre

José Fuentes Rajo Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 13:44 Comenta Compartir

HBO presenta sus estrenos de septiembre con series originales, documentales, especiales de comedia y películas para todos los gustos.

Entre los estrenos de series originales, este lunes 8 de septiembre ha llegado 'Task'. Ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, un agente del FBI, interpretado por Mark Ruffalo, dirige un grupo de trabajo para poner fin a una serie de violentos robos liderados por un hombre de familia que no sospecha nada, interpretado por Tom Pelphrey.

El reparto de la serie está formado por Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton. La serie fue creada, escrita, dirigida y producida por Brad Ingelsby, Jeremiah Zagar y Salli Richardson-Whitfield, con Mark Ruffalo, David Crockett y Ron Schmidt como productores ejecutivos, entre otros.

El 16 de septiembre se estrena 'El grito'. Vitória Neves, interpretada por Daniela Ruah, es una mujer fuerte y una profesora entregada que siempre está centrada en resolver los problemas de sus alumnos y compañeros, aunque eso signifique dejar de lado su vida personal y familiar. Tras el suicidio de Vitória, su hermana Sofia, interpretada por Sara Matos, regresa a Portugal para seguir los pasos de su hermana en los últimos meses y comprender qué la llevó a quitarse la vida.

A finales de mes, el 24, llegará 'Pubertat', nueva serie Max original en España. La armonía de una comunidad se quiebra cuando una denuncia de agresión sexual estalla en redes sociales, señalando a tres adolescentes como responsables.

Esto divide a las familias, que deben enfrentarse no solo a la verdad, sino a sus propios límites y responsabilidades. La serie está protagonizada por Leticia Dolera, Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Alexandra Russo, Jean Cruz, David Vert, Biel Durán, Anna Alarcón y Vicky Peña, entre otros. 'Pubertat' es una serie original de Max escrita por Leticia Dolera con la colaboración de Almudena Monzú y David Gallart.

En los especiales de comedia, el 20 de septiembre llega 'Caleb Heron: cómico modelo'. En su primer especial de monólogos, grabado ante un público que agotó las entradas en el Constellation de Chicago, Caleb Hearon demuestra su habilidad para desentrañar las contradicciones más absurdas de la vida con su encanto característico y agudo ingenio. El especial fue interpretado, escrito y producido por Caleb Hearon, producido por Dave Kneebone, Tovah Silbermann, Olivia Doud y Janel Kranking, y dirigido por Sandy Honig.

Entre los documentales, el 5 de septiembre se estrenó 'Kivimäki: el hacker más buscado', dirigida por Sami Kieksi y coescrita con Joni Soila. La serie sigue las hazañas ilegales del hacker finlandés Julius Kivimäki, quien obligó a un avión de pasajeros estadounidense a realizar un aterrizaje de emergencia, bloqueó PlayStation en todo el mundo y orquestó varios ataques peligrosos del SWAT, incluido uno dirigido a la familia de un agente del FBI. El documental incluye entrevistas con agentes del FBI, miembros del equipo SWAT, expertos en ciberseguridad, víctimas de Kivimäki, hackers de renombre internacional y el propio Kivimäki.

El 10 de septiembre llega 'Ni mudos ni invisibles: la historia de las voces negras en televisión'. La serie documental lleva al público a un viaje en dos partes a través de la historia de la representación negra en la televisión, mostrando cómo los artistas y creadores negros han dado forma y revolucionado el medio. La producción es de Ark Media en asociación con HOORAE Media, dirigida y producida por Giselle Bailey y Phil Bertelsen, con Issa Rae, Montrel McKay, John Maggio, Rachel Dretzin, John Ealer, Jonathan Berry y Dave Becky como productores ejecutivos.

El 24 de septiembre se estrena 'El diablo está ocupado'. La serie documental muestra el trabajo diario de una clínica de salud para mujeres en Atlanta, Georgia, donde los empleados, incluida Tracii, la jefa de seguridad, garantizan la seguridad de las pacientes mientras prestan servicios médicos en un entorno con amenazas constantes. Dirigida por Christalyn Hampton y Geeta Gandbhir, la producción está a cargo de Soledad O'Brien, Rose Arce, Amber Fares y Christalyn Hampton.

En cuanto a películas, el 1 de septiembre llegaron 'El hombre que mató a Don Quijote' y 'Mystic River'. El domingo 7 de septiembre se estrenaron 'Frida' y 'J. Edgar'. El 20 de septiembre llega 'Una villa en la Toscana'. El 25 de septiembre se suman 'Un lugar tranquilo', 'Un lugar tranquilo 2' y 'El viento que agita la cebada'.

Todos aquellos suscritos a la plataforma pueden disfrutar de contenidos muy diversos con los que disfrutar durante el fin de semana o desconectar al final del día.

