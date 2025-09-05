Solo tres capítulos convierten a esta intrigante serie de Netflix en lo más visto Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian son algunos de los actores que trabajan en este drama

José Fuentes Rajo Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:00

'Dos tumbas' Año 2025

Distribuidora Netflix

Productora Sábado Películas

Géneros Intriga, drama, criminal

Directores Agustín Martínez y Kike Maíllo

Reparto Kiti Mánver, Álvaro Morte, Hovik Keuchkerian

Música Marc Timón

Con solo tres episodios, 'Dos tumbas' ha logrado convertirse en la serie más vista de Netflix del 25 al 31 de agosto en España, a falta de conocer las estadísticas de esta semana, en la que podría ser desbancada por la segunda parte de 'Miércoles', aunque sin duda mantendrá su posición en el top 10.

No solo su corta duración la convierte en un contenido atractivo, sino también su importante elenco, entre los que se encuentran Kiti Mánver y Álvaro Morte, dos polifacéticos y reconocidos profesionales que elevan la calidad de cualquier producción en la que trabajan, tal y como han demostrado en este thriller ambientado en Frigiliana. Mánver interpreta a Isabel, una abuela capaz de cruzar todos los límites para descubrir la verdad tras la desaparición de su nieta favorita, Verónica, y de otra chica, la hija de Rafael, encarnado por Morte, un peligroso hombre dedicado a actividades ilegales que le obligan a mancharse las manos de sangre.

Cuando la hija de Rafael es rescatada sin vida del mar, la autopsia es clara, ha sido violada, golpeada en la cabeza y arrojada al agua posteriormente. Sin embargo, de la nieta de Isabel no se sabe nada. Mientras el padre (Hovik Keuchkerian) y la hermana de Verónica atraviesan el duelo con resignación, su abuela opta por la venganza y hace todo lo posible para reabrir el caso y que se conozca el nombre del asesino de las dos jóvenes.

Llena de ira, consigue instigar a Rafael, que parecía haber pasado página, para juntos descubrir qué ha ocurrido. Lo que le espera al espectador es una trama llena de tensión y misterio que esconde varios giros de guion que mantienen el interés hasta el final.

El desenlace resulta algo soso y rebaja la intensidad que caracteriza a la mayoría de la serie, pero aun así merece la pena verla y disfrutar de magníficas interpretaciones, cerrando con la sabia advertencia de Confucio: «Antes de emprender un viaje de venganza, cava dos tumbas».

