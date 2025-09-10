El documental más sincero y provocador de Charlie Sheen llega a Netflix: «Cuando llevas tanta vergüenza a cuestas, ahoga» La plataforma estrena este miércoles 10 de septiembre un documental de dos partes en el que el actor de 'Dos hombres y medio' habla sin tapujos sobre su vida personal y profesional

José Fuentes Rajo Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 06:00

Este miércoles 10 de sepetiembre, Netflix hace una triple apuesta. Dos nuevas ediciones del reality 'Love is Blind' verán la luz, una en Francia y otra en Brasil. En el país iberoamericano la quinta temporada incorpora una novedad, todos los participantes tienen más de 50 años y llegan para demostrar que el amor no tiene edad. El programa está formado por parejas que intentan enamorarse sin verse la cara y ha cosechado mucho éxito en las versiones anteriores.

La tercera propuesta es una serie documental en dos partes sobre Charlie Sheen (60 años), donde el actor habla sin tapujos sobre su vida profesional, desde su salto a la industria audiovisual hasta su estrepitosa caída cuando se introdujo de lleno en un mundo del que es difícil escapar: las drogas.

«Cuando llevas tanta vergüenza a cuestas, la vergüenza ahoga». Es una de las frases que pronuncia el actor al comienzo del tráiler de la serie, por lo que invita a pensar que en el documental no se van a tratar menudencias y banalidades. El actor principal de 'Dos hombres y medio' se abre en canal y no lo hace solo; junto a él aparecen voces como Denise Richards, Jon Cryer, Sean Penn, Chris Tucker, Brooke Mueller, Chuck Lorre, Heidi Fleiss y Ramón Estevez, entre otros.

Todos ellos aportarán testimonios tanto positivos como negativos. Entre sus principales detractoras se encuentra Heide Fleiss, introducida en el avance del documental con una dura frase: «Charlie es una nenaza llorona». Y es que según ella el actor testificó «en su contra» y, tras ello, acabó «en la cárcel». Para conocer el contexto completo conviene ver la docuserie en la que posiblemente se hable de cómo Fleiss fue condenada como 'madam' en una trama de prostitución.

Para entender la magnitud de la fama que alcanzó Sheen en su época, la actriz Mueller afirma con rotundad que era «el actor mejor pagado de la historia de la tele», aunque «dio un cambio muy repentino» según la exmodelo y atriz Richards.

Cryer, ganador de dos Emmys, expresa que el actor llegó a decir que aunque estuviese «en el hospital», a la semana siguiente estaría «listo para el rodaje». Una vida que se puede mantener por un tiempo muy limitado, ya que las adicciones a la droga siempre van a más hasta convertir la vida de los drogodependientes en insostenible.

La exitosa serie 'Dos hombres y medio' se puso en pausa en 2011 después de que Sheen se sometiese a su tercer intento de rehabilitación. Su mala relación con Lorre, creador, productor ejecutivo y guionista de la serie, y su complicada vida en la que intentaba rehabilitarse sin éxito, propiciaron que Warner Bros rescindiese su contrato y fuese despedido.

Pero no fue el único proyecto en el que Sheen participó. Para ser el actor mejor pagado de la televisión tienes que tener una carrera previa que sostenga tu posición antes de llegar al estrellato.

Sheen construyó esa base desde muy joven. En los 80 brilló en dramas de peso como 'Platoon' y 'Wall Street', que lo consolidaron como uno de los actores más prometedores de su generación. En los 90, mostró su versatilidad al pasar de cintas de acción como 'Navy Seals' a comedias populares como 'Major League' y las parodias 'Hot Shots!', que lo convirtieron en un rostro reconocible para el gran público. Más tarde, su salto a la televisión con 'Spin City' lo reposicionó como protagonista en un medio distinto, pavimentando el camino para que 'Dos hombres y medio' lo catapultara al máximo estrellato televisivo.

En cuanto a su vida personal, es un personaje muy polémico. Mantuvo disputas con Denise Richards por la vacunación de sus hijas, ya que ella estaba a favor y él se oponía, lo que contribuyó al deterioro de su matrimonio. En 2015 reveló públicamente que era VIH positivo, algo que llevaba tiempo sabiendo y que ocultó a algunas de sus exparejas, lo que le generó posteriores demandas y acuerdos legales; y también ha mantenido conflictos públicos con sus exparejas por cuestiones como la manutención de sus hijos. Estos son solo algunas de las situaciones controvertidas que han rodeado al actor todos estos años.

Sin pelos en la lengua, el actor y la gente de su alrededor hablarán sobre la vida de uno de los personajes más polémicos de la televisión estadounidense.