Análisis de la segunda temporada de 'Miércoles': recomendable a pesar del batiburrillo de tramas

Comenta Compartir

De entre todo lo que se estrena este mes, sin duda uno de los platos fuertes ha sido la segunda parte de la segunda temporada de 'Miércoles'.

Haberla dividido en dos provoca que se pierda el hilo, no tanto en lo argumental, sino en la tensión y la intriga que deberían sostener la serie, ese enganche que nos mantiene pegados a la pantalla. Esta es una práctica a la que Netflix nos tiene acostumbrados con sus series de éxito, ya que así se aseguran de que los buenos datos se prolonguen, pero a veces puede resultar tediosa para el espectador. En este caso, un estreno semanal habría mantenido mejor el suspense y la expectación.

Aun así, esta segunda parte ha estado llena de sorpresas, cameos, personajes y escenas icónicas. Ese cúmulo de factores provoca, por un lado, el disfrute del espectador, pero también cierta confusión o desconexión, ya que las tramas pueden resultar excesivas y no permiten profundizar lo suficiente. La abundancia de subtramas resta fuerza al arco principal y deja en segundo plano a personajes e historias que podrían haber tenido mayor desarrollo, como la de Bianca y su madre o la profesora de música, cuyo papel, pese a su importancia, queda reducido.

A pesar de todo, la temporada sigue ofreciendo momentos espectaculares y logra impactar con revelaciones inesperadas, como el origen de uno de los miembros de la familia Addams (no diré cuál para no hacer spoiler).

Los cuatro primeros episodios mantenían mejor la cohesión entre la intriga, la tensión y los conflictos, como el enfrentamiento entre Miércoles y su madre, mientras que en los últimos esta intensidad se diluye. Aun así, merece la pena seguir disfrutando de una estética gótica de contrastes, del cameo de Lady Gaga y de la coreografía al son de una de sus canciones a modo de simbiosis promocional entre la serie y la artista, y de una escena que nadie se querría perder: la de la pequeña de los Addams sonriente, colorida y cariñosa, junto a la de una seria y sombría Enid. Esta divertida y curiosa parte de la trama se la debemos a Jenna Ortega y Emma Myers, capaces de introducirse a la perfección en sus nuevos personajes (o, más bien, en los de siempre modificados).

LOS PERSONAJES

A pesar del barullo de tramas, hay que reconocer que esta temporada se ha adentrado mucho más en la familia Addams, lo que nos permite entender mejor la personalidad de cada uno, así como despertar el interés por conocer el pasado de todos ellos y los secretos que esconden. Durante toda la temporada, el personaje de Ofelia ha salido a relucir sobre todo por el supuesto parecido que guarda con su sobrina Miércoles. Pero de su historia sólo sabemos que acabó en Willow Hill, que tenía los mismos poderes que la hija de su hermana y que también abusó de ellos.

He de reconocer que, cuando encontraron a Françoise, pensé que podría tratarse de este personaje, pero su verdadera identidad tampoco resultó decepcionante. Aunque la tensión de la trama se desinfla un poco al final, sobre todo en comparación con la primera temporada, el último episodio es una cosecha constante de ganchos para la tercera temporada: la duda de si Enid volverá a su forma humana, la intriga por conocer la manada de la profesora de música tras su revelación final, y el ansia de descubrir qué pasó finalmente con Ofelia.

El interés, en consecuencia, se mantiene. Sin embargo, también se ha echado en falta un poco más de evolución en el arco de los personajes, ya que quienes comenzaron siendo antagonistas o sospechosos terminaron siéndolo,al igual que el resto de protagonistas. El único en experimentar un cambio en ese aspecto es el zombi Isaac, que, al igual que en la temporada anterior, presenta una relación secreta con los padres Addams, desvelada solo al final. Seguramente digo esto porque esperaba que Agnes, capaz de hacerse invisible, pudiese interferir en algún momento en la trama. Algunos críticos extrañaron que Miércoles no tuviese una trama amorosa, yo, personalmente, lo agradezco, ya que no se trata de una serie romántica y la protagonista es potente gracias a su personalidad, no a sus acciones o relaciones.

ALGUNOS ASPECTOS DE MEJORA

Quizá la desaparición del peligro real de muerte de Enid y de los cuervos asesinos, que sostenían gran parte de la intriga inicial, hace que algunas tramas se cierren antes de tiempo, restando suspense y sorpresa y eliminando la tensión constante del espectador por lo que pueda pasar. Espero que en la siguiente temporada prevalezcan más los elementos que añaden misterio y que se dé más contundencia a los conflictos para que resulten menos fáciles de resolver o repetitivos. Por ejemplo, ya sabemos que Miércoles es arrogante y terca, pero no necesitamos a Larissa de entre los muertos para repetirlo constantemente. Necesitamos que ella y los demás realicen acciones y comentarios que repercutan directamente en la trama, para que el espectador vaya atando cabos y aún así termine sorprendiéndose con los giros de guion. También sería deseable que las situaciones de peligro reposen más tiempo y exijan a los personajes ingenio para su resolución; si se resuelven demasiado rápido, pierden intensidad.

PUNTOS POSITIVOS

En el plano estético, la serie se mantiene en un nivel sobresaliente. La dirección artística mezcla con acierto lo sobrenatural y lo real, lo vintage y lo contemporáneo, lo gótico y lo colorido resulta casi acogedora. Esta fusión crea una atmósfera inmersiva que transporta al espectador a Nevermore y le permite desconectar del mundo real. Además, el ritmo pausado de algunas escenas y diálogos refuerza esta sensación de inmersión. Como única pega, el monstruo en el que se convierten los Hyde puede estar más normalizado, pero sigue siendo un poco infantiloide.

La música vuelve a ser un elemento clave, casi un personaje en sí misma. No solo por la canción de Lady Gaga, que da continuidad al fenómeno viral de 'Bloody Mary' en la temporada anterior, sino también por una banda sonora variada que incluye a Bruce Springsteen y Chavela Vargas, fragmentos de películas como 'Vértigo' y composiciones de Chris Bacon. A ello se suma un guiño curioso en Spotify, donde el cursor del tiempo está controlado por Cosa. Además, las secuencias en las que Miércoles interpreta piezas en su violonchelo refuerzan tanto la ambientación como la construcción de su personaje.

Y PARA CONCLUIR...

En definitiva, a pesar aunque la temporada presenta debilidades en la gestión del suspense, la evolución de personajes y la dosificación de las tramas, 'Miércoles', ('Wednesday' para quienes la vemos en versión original), me parece un contenido altamente recomendable para el público general. No es para nada de nicho, pero añade un toque diferenciador que logra conjugar humor, drama, misterio y terror en un producto entretenido, de calidad y muy deseado en el panorama actual.

P.D.: Para los que no lo sepan, gran parte de este mérito se lo debemos a un español, al director Paco Cabezas, que estuvo al frente de varios episodios en esta segunda temporada.