Estreno bomba en Netflix: máxima tensión con la segunda temporada de 'Beauty in black'

Netflix estrena este jueves la primera parte de la segunda temporada de 'Beauty in Black'. La historia retoma a una familia despiadada y traicionera, al frente de una marca de belleza que oculta una red de trata clandestina, que ahora deberá enfrentarse a las consecuencias de sus actos.

Kimmie, una trabajadora sexual que antes pasaba desapercibida, se convierte en una fuerza imparable al heredar el control absoluto del negocio familiar.

Protagonizada por Taylor Polidore Williams, Crystle Stewart y Amber Reign Smith y creada por Tyler Perry, esta serie dramática que estrenó su primera temporada en 2024, vuelve este año gracias al éxito cosechado. Debido a su trama llena de violencia y sexo, está recomendada para mayores de 16 años.

Aunque no se basa en hechos reales, está inspirada en las situaciones que vivieron muchas personas que trabajaban en los años 90 en los denominados «clubs de striptease de dos personas» de Atlanta.

QUÉ PASÓ EN LA PRIMERA TEMPORADA

La primera temporada de Beauty in Black, creada y dirigida por Tyler Perry, nos presenta a Kimmie, una stripper que busca una salida a su vida y consigue una beca para unirse a Beauty in Black, la prestigiosa empresa de belleza dirigida por la familia Bellarie. Lo que parece ser una oportunidad para empezar de cero pronto se convierte en un callejón sin salida, ya que Kimmie queda atrapada en el oscuro mundo de los Bellarie, marcado por secretos familiares y negocios turbios, entre ellos una red de tráfico de personas.

La trama explora el poder de la familia Bellarie en Atlanta y cómo utilizan su empresa de cosméticos y su club como tapadera para ocultar actividades criminales. Kimmie, en lugar de escapar de los problemas, se ve cada vez más implicada en un juego de poder que la obliga a tomar decisiones extremas. La primera temporada muestra cómo lucha por rescatar a su hermana y por sobrevivir en un entorno marcado por la violencia, la traición y las alianzas inesperadas.

El clímax llega cuando Kimmie, en un intento desesperado de salvar a su hermana, arrolla con su coche a Body, un esbirro de los Bellarie. Ese momento, que la deja con «sangre en sus manos», marca un antes y un después en su historia. Al final de la temporada, Kimmie se casa con Horace Bellarie, el patriarca de la familia, y hereda el control del imperio Beauty in Black, pasando de ser una víctima de las circunstancias a convertirse en una figura de poder.

