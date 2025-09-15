Qué series y películas se estrenan esta semana en Netflix, HBO, Prime Video, Disney+ o Movistar+ La primera gala de OT 2025, una nueva temporada de 'Futurama' o el estreno de 'El refugio atómico', son algunos de los contenido que llegan desde el lunes 15 hasta el domingo 21

José Fuentes Rajo Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:40

Las diferentes plataformas lanzan esta semana contenidos frescos con los que acompañar comidas y cenas o momentos de relajación en la cama o en el sofá.

NETFLIX

ESTRENOS EN NETFLIX MARTES 16 Realeza rebelde: Una insólita historia de amor

MIÉRCOLES 17 La nueva generación de chefs

Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo

JUEVES 18 Black Rabbit

El mismo día contigo

VIERNES 19 El refugio atómico

El hotel embrujado

Escenario del crimen cero

El martes 16 llega 'Realeza rebelde: Una insólita historia de amor', documental dirigido por Rebecca Chaiklin y producido por Chris Smith que sigue la mediática relación de la princesa Märtha Louise de Noruega y el gurú espiritual Durek Verrett, marcada por la presión de la prensa y la organización de su boda.

El miércoles 17 se estrenan dos propuestas muy diferentes: 'La nueva generación de chefs', un concurso en el que jóvenes talentos de menos de 30 años compiten por convertirse en referentes culinarios del futuro, y 'Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo', docuserie sobre Barry y Eddie Hearn, padre e hijo al frente de una de las promotoras más influyentes del mundo del boxeo, los dardos y el billar.

El jueves 18 la plataforma apuesta por la ficción. 'Black Rabbit', protagonizada por Jude Law y Jason Bateman, se ambienta en la noche neoyorquina y muestra cómo la aparición de un hermano problemático amenaza el éxito de un club. También se estrena una serie turca centrada en un pequeño hotel familiar que se tambalea con la llegada de un empresario que se hace pasar por huésped, y la comedia romántica 'El mismo día contigo', en la que una joven atrapada en un bucle temporal debe enfrentarse una y otra vez a su peor día.

El viernes 19 la oferta se completa con 'El refugio atómico', un thriller en el que un grupo de multimillonarios queda encerrado en un búnker de lujo mientras estalla un conflicto mundial; 'El hotel embrujado', una comedia familiar donde una madre soltera recibe la ayuda de su hermano fantasma para sacar adelante un alojamiento encantado; y 'Escenario del crimen cero', un reality policiaco en el que los participantes deben resolver casos interpretando a detectives y sospechosos.

HBO MAX

ESTRENOS EN HBO MAX MARTES 16 El grito

SÁBADO 20 Caleb Heron: cómico modelo

El martes 16 de septiembre se estrena 'El grito'. Vitória Neves, interpretada por Daniela Ruah, es una mujer fuerte y una profesora entregada que siempre está centrada en resolver los problemas de sus alumnos y compañeros, aunque eso signifique dejar de lado su vida personal y familiar. Tras el suicidio de Vitória, su hermana Sofia, interpretada por Sara Matos, regresa a Portugal para seguir los pasos de su hermana en los últimos meses y comprender qué la llevó a quitarse la vida.

En los especiales de comedia, el sábado 20 de septiembre llega 'Caleb Heron: cómico modelo'. En su primer especial de monólogos, grabado ante un público que agotó las entradas en el Constellation de Chicago, Caleb Hearon demuestra su habilidad para desentrañar las contradicciones más absurdas de la vida con su encanto característico y agudo ingenio. El especial fue interpretado, escrito y producido por Caleb Hearon, producido por Dave Kneebone, Tovah Silbermann, Olivia Doud y Janel Kranking, y dirigido por Sandy Honig.

PRIME VIDEO

ESTRENOS PRIME VIDEO LUNES 15 OT 25

MIÉRCOLES 17 GEN V

El lunes 15 se celebra la primera gala de OT 2025, donde los nuevos concursantes comienzan su camino en la competición musical más seguida.

El miércoles 17 llega la temporada 2 de 'Gen V', serie derivada del universo de 'The Boys'. Ambientada en la única universidad para superhéroes de Estados Unidos, la trama sigue a los estudiantes que buscan entrar en Los Siete, la élite de superhéroes de Vought International, mientras descubren oscuros secretos que pondrán a prueba sus límites morales y decidirán qué tipo de héroes quieren ser.

DISNEY+

ESTRENOS EN DISNEY+ MARTES 16 Futurama

VIERNES 19 Match: la reina de las apps de citas

Este martes 16 de septiembre llega una nueva temporada de la clásica serie de dibujos animados para adultos que comparte creador con 'Los Simpson'. 'Futurama' estrena su 13º entrega en la plataforma con la siguiente descripción: «¡Bender está fuera de control! ¡Un volcán está a punto de entrar en erupción!¡Fry se enfrenta a un rival por el amor de Leela! ¡¿Y el Dr. Zoidberg está ascendiendo al cielo?! ¡La emoción puede ser demasiado! Quedáis avisados... ¡Es una nueva temporada de 'Futurama'!»

También llega una película el viernes 19, 'Match: la reina de las apps de citas', inspirada en la historia real de Whiney Wolfe, fundadora de la plataforma de citas Bumble. Una mujer en un mundo de hombres que se abre camino en la industria tecnológica.

MOVISTAR+

'Sirat', dirigida por Oliver Laxe, llegará a Movistar Plus+ el 19 de septiembre. Se trata de una película original de Movistar Plus+, producida en colaboración con Filmes da Ermida, El Deseo, Uri Films y 4a4 Productions, y distribuida en España por Bteam Pictures. La comercialización internacional está a cargo de The Match Factory.

