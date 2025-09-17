¿Cuándo y dónde ver 'Sirat', la película elegida para representar a España en los Oscar? Pablo Berger, director de la película, ha anunciado la noticia en la sede de la Academia de Cine este miércoles

José Fuentes Rajo Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:25

Este miércoles se ha tomado la decisión de que 'Sirat', de Oliver Laxe, sea la película que represente a España en la 98 edición de los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional, frente a 'Sorda', de Eva Libertad, y 'Romería, de Carla Simón.

Así lo ha anunciado el propio director en la sede de la Academia de Cine. Queda esperar que la película elegida por los académicos sea seleccionada para el primer corte de los galardones de Hollywood, una lista formada por diez largometrajes que precede a la propuesta definitiva de cinco finalistas a los Oscar.

Aunque quede mucho para los premios de la Academia de Hollywood, 'Sirat' ya ha sido la ganadora del Premio del Jurado en la 78º edición del Festival de Cannes, por lo que se presenta como uno de los platos fuertes de este año en el panorama cinematográfico nacional.

Al tratarse de una película original de Movistar+, la película se podrá ver excluivamente en la plataforma a partir de este viernes 19 de septiembre. Producida en colaboración con Filmes da Ermida, El Deseo, Uri Films y 4a4 Productions, la película sigue a un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) que se adentran en una rave escondida en las montañas del sur de Marruecos, para encontrar a Mar, su hija y hermana, respectivamente, desaparecida en medio de una de esas fiestas interminables.

Rodeados de música electrónica y de un ambiente de libertad que les resulta ajeno, intentan difundir su imagen para localizarla. Pronto se suman a un grupo de jóvenes fiesteros con la esperanza de llegar a la última gran rave en el desierto, convencidos de que allí podrían reencontrarse con su familiar desaparecida.

