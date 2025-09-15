Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Cartel promocional de 'El refugio atómico'. NETFLIX

Los creadores de 'La casa de papel' estrenan esta semana en Netflix un thriller lleno de suspense

Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke o Carlos Santos son algunos de los actores que tienen un papel

José Fuentes Rajo

Salamanca

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:46

«¿Tienes 48 millones de euros?», la pregunta no la formulo yo, sino Miren Ibarguren en el tráiler de la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de 'La casa de papel'. En caso afirmativo se tiene la suerte de poder acceder al 'refugio atómico', sino, habrá que conformarse con ver la serie a partir de este viernes 19 de septiembre en Netflix.

Según la información proporcionada por la plataforma, un grupo de multimillonarios se ve forzado a convivir en un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable en una situación de amenaza de conflicto global.

Aislados bajo tierra y sin poder escapar, surgirán alianzas inesperadas, revelaciones inconfesables y momentos de alta tensión. Se trata de «una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro».

La serie no solo tiene la garantía de estar creada por los antecesores del mayor éxito de la plataforma de España a nivel internacional junto con 'Élite', sino que también cuenta con un gran elenco formado por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio, y Álex Villazán, entre otros.

A pesar de que el público recordará a parte del reparto por su participación en series de comedia, el género de esta ficción tiene vocación dramática y apunta al thriller.

