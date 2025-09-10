Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen promocional de la segunda temporada de 'Miércoles'. En el detalle, Paco Cabezas. NETFLIX/ E. P.

El dato que desconocías de 'Miércoles': está dirigida por un español

Paco Cabezas ha estado al frente de varios capítulos de la segunda temporada

José Fuentes Rajo

José Fuentes Rajo

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:36

Hace unos pocos días se estrenó la segunda parte de la segunda temporada de 'Miércoles', una de las series más exitosas de Netflix, que ha tardado tres años en volver a las pantallas a pesar de ser aclamada por su estética, banda sonora y entretenida trama.

Gran parte de este mérito es de Tim Burton, experto de sobra conocido en películas fantásticas y de terror suave, incluso cómico, como 'Beetlejuice', 'El cadáver de la novia', 'Eduardo Manostijeras', 'Alicia en el país de las maravillas' o 'Pesadilla antes de Navidad'. El tono sobrenatural, gótico y macabro que caracteriza y demandaba la estética de la serie lo convirtió en candidato propicio para llevar a cabo este proyecto.

Lo que muchos desconocen es que también está dirigida por Angela Robinson y por un español, el reputado Paco Cabezas, que ha estado al frente de los episodios 2 y 3 de la segunda temporada, 'Más vale diablo que triste conocido' y 'La llamada de la tristeza'.

El segundo episodio transcurre durante el Día de las Bromas, en el que Enid finge su muerte, Pugsley le muestra 'Pota' a Eugene, amarrado al poste de un cobertizo; y Miércoles sufre una crisis tras abusar de su don.

El siguiente episodio muestra como la protagonista ha perdido su poder sobrenatural y tiene que apañárselas como una mortal más en un campamento en el que transcurren competiciones que requieren de una organización de muchos actores y elementos técnicos al mismo momento, lo que pone de manifiesto la gran capacidad para dirigir que tiene el director andaluz.

QUIÉN ES PACO CABEZAS

Paco Cabezas. E. P.

Francisco Cabezas, conocido como Paco, es un guionista y director de cine y series natural de Sevilla. Con solo 47 años ha participado en importantes producciones nacionales e internacionales. Debutó en 2007 con el largometraje 'Aparecidos', y años más tarde dirigió el corto 'Carne de neón'.

Ha sido director en series como 'La novia gitana', 'The Umbrella Academy', 'El alienista' o 'Penny Dreadful', entre otras, así que 'Miércoles' no le ha pillado de nuevas.

Es por ello que ha sido nominado incluso a los Premios Emmy y, en nuestro país, a los Premios Goya por 'Adiós' y 'Carne de neón'.

