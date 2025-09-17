Dos hermanas se enfrentadan por un atractivo hombre con identidad falsa en la nueva comedia turca que llega a Netflix Este jueves se estrena en la plataforma 'Platónico'

José Fuentes Rajo Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:41

Netflix estrena este jueves 'Platónico', una nueva comedia turca que combina enredos familiares, romance y un humor lleno de clichés. La historia se desarrolla en el Hotel Luna Azul, un modesto negocio de Alaçatı regentado por una madre, la señora Nezahat, y sus dos hijas.

El tráiler ya deja ver el tono de la serie: Gülten, la hija mayor, se presenta a sí misma como «fea» y decide hacerse retoques estéticos para ganar confianza; Nedret, la hija menor, está convencida de que ya tiene un alma gemela en otra dimensión y, por lo tanto, se siente casada. Mientras tanto, la madre observa todo con resignación, sin terminar de comprender las ocurrencias de sus hijas.

El punto de inflexión llega cuando un misterioso huésped, el primer cliente de verdad en años, aparece en el hotel. Se esperaban un «vagabundo» y en su lugar llega un hombre muy atractivo que pretende comprar el negocio en secreto ante la negativa inicial de la madre. Su mera presencia provoca revuelo no solo en las dos hermanas, sino en todo el pueblo, que parece paralizarse ante su belleza y presencia.

La serie apuesta por el enredo romántico y el humor ligero, pero lo hace recurriendo a estereotipos un tanto recurrentes. Una fórmula que puede resultar divertida en clave cómica, pero que también reproduce patrones poco originales y estereotipados sobre la belleza, el amor y el comportamiento de hombres y mujeres, aunque habrá que verla para juzgar con mayor certeza.

Con estas piezas, 'Platónico' promete enredos, situaciones absurdas y romance con un toque caricaturesco, sumándose a la ola de producciones turcas que llegan a las plataformas.

Temas

Series de Televisión