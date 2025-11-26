Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 26 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes del día

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

Una experiencia única: así luce El Huerto de Calixto y Melibea tras convertirse en un jardín mágico por Navidad

Se trata de una vivencia lúdica nocturna, visual y sonora que se podrá visitar desde este jueves hasta el 5 de enero, de 18:30 a 22:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, que abrirá de 18:30 a 20:30 horas. La entrada es gratuita

Dos mujeres atropelladas en las calles de Salamanca en la tarde de este miércoles

Los incidentes se han registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 16:39 y a las 18:00 horas

¿Es alto el sueldo del alcalde de Salamanca?

Son 31 los regidores españoles, de los que 14 están al frente de capitales de provincia, que cobran más que Carlos García Carbayo. Otros, como el primer edil de Valladolid, reciben la mayor parte de sus ingresos por otros cargos

Regreso al trueque: los cuatro puntos limpios se abren al intercambio de objetos de segunda mano

Cada recinto municipal contará con un espacio para los productos que pueden tener una segunda vida

Locura por el cumpleaños del Cristiano Ronaldo de Unionistas

La felicitación del club a uno de sus 'chupetines' se ha convertido en viral este miércoles

La Fiscalía pide el archivo de las diligencias contra el presidente de la Diputación por el caso de los bomberos

El fiscal aprecia que la Diputación ha ido creando plazas y bolsas de bomberos hasta alcanzar los 116 puestos actuales. Concluye que no hubo desobediencia ni incumplimiento deliberado de las sentencias que exigían profesionalizar el servicio

La Audiencia declara inocente a un profesor de gimnasia acusado por una alumna de agresión sexual en un instituto de Salamanca

La alumna, de 17 años, aseguraba que un día, al finalizar la clase, se encontró la puerta cerrada del gimnasio y el docente la abordó, le bajó el pantalón y le realizó tocamientos. El tribunal declara que, pese al estado de ansiedad que la chica presentaba en ese momento, no han quedado probadas las acusaciones

La 'Isla de la Navidad', la novedad en el programa navideño de Santa Marta

El alcalde de la localidad, David Mingo, ha presentado una nutrida programación en la que destaca esta propuesta que tendrá lugar en la Isla del Soto

