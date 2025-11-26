Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 26 de noviembre
Salamanca
Miércoles, 26 de noviembre 2025
Una experiencia única: así luce El Huerto de Calixto y Melibea tras convertirse en un jardín mágico por Navidad
Se trata de una vivencia lúdica nocturna, visual y sonora que se podrá visitar desde este jueves hasta el 5 de enero, de 18:30 a 22:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, que abrirá de 18:30 a 20:30 horas. La entrada es gratuita
Dos mujeres atropelladas en las calles de Salamanca en la tarde de este miércoles
Los incidentes se han registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 16:39 y a las 18:00 horas
¿Es alto el sueldo del alcalde de Salamanca?
Son 31 los regidores españoles, de los que 14 están al frente de capitales de provincia, que cobran más que Carlos García Carbayo. Otros, como el primer edil de Valladolid, reciben la mayor parte de sus ingresos por otros cargos
Regreso al trueque: los cuatro puntos limpios se abren al intercambio de objetos de segunda mano
Cada recinto municipal contará con un espacio para los productos que pueden tener una segunda vida
Locura por el cumpleaños del Cristiano Ronaldo de Unionistas
La felicitación del club a uno de sus 'chupetines' se ha convertido en viral este miércoles
La Fiscalía pide el archivo de las diligencias contra el presidente de la Diputación por el caso de los bomberos
El fiscal aprecia que la Diputación ha ido creando plazas y bolsas de bomberos hasta alcanzar los 116 puestos actuales. Concluye que no hubo desobediencia ni incumplimiento deliberado de las sentencias que exigían profesionalizar el servicio
La Audiencia declara inocente a un profesor de gimnasia acusado por una alumna de agresión sexual en un instituto de Salamanca
La alumna, de 17 años, aseguraba que un día, al finalizar la clase, se encontró la puerta cerrada del gimnasio y el docente la abordó, le bajó el pantalón y le realizó tocamientos. El tribunal declara que, pese al estado de ansiedad que la chica presentaba en ese momento, no han quedado probadas las acusaciones
La 'Isla de la Navidad', la novedad en el programa navideño de Santa Marta
El alcalde de la localidad, David Mingo, ha presentado una nutrida programación en la que destaca esta propuesta que tendrá lugar en la Isla del Soto