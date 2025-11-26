Regreso al trueque: los cuatro puntos limpios se abren al intercambio de objetos de segunda mano

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:06 Comenta Compartir

Muchos de los residuos que acaban en los puntos limpios no han llegado aún al final de su vida útil y pueden seguir siendo usados. Aquello que un vecino desecha a otro le puede servir todavía y ahorrarle gastos. Con esta filosofía, el Ayuntamiento de Salamanca habilitará en los próximos meses cuatro nuevos espacios de intercambio de productos de segunda mano, un 'Wallapop' o un 'Vinted' municipal basado en el trueque gratuito.

Estos cuatro espacios públicos se habilitarán dentro de los puntos limpios de la ciudad, situados en las avenidas de La Aldehuela, Valles Mineros (Capuchinos), Vicente del Bosque (Chinchibarra) y Virgen del Cueto (El Zurguén). Así se recoge en el contrato de suministro e instalación que acaba de licitar el Consistorio por 45.535 euros. Estos espacios para el intercambio de objetos y utensilios diversos a los que se tratará de dar una segunda vida estarán en cuatro casetas modulares prefabricadas, una en cada punto limpio y se acondicionaran para poder clasificar todos los objetos que se vayan recogiendo. Todo el perímetro interior de estos contenedores, de más de dos metros de alto y seis de longitud, estará lleno de estanterías metálicas con baldas a diferentes alturas para distintos tipos de objetos.

Esta iniciativa, financiada con fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, podría estar en marcha la próxima primavera, ya que, conforme a los plazos fijados por el Ayuntamiento, las empresas interesadas en este contrato pueden presentar ofertas hasta el 9 de diciembre y, una vez se contraten los trabajos, la adjudicataria tiene dos meses para ejecutar el contrato. Las condiciones concretas de cómo se producirá el intercambio deben ser aún definidas por la administración municipal.