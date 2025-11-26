80.558 euros: ¿es alto el sueldo del alcalde de Salamanca? Son 31 los regidores españoles, de los que 14 están al frente de capitales de provincia, que cobran más que Carlos García Carbayo. Otros, como el primer edil de Valladolid, reciben la mayor parte de sus ingresos por otros cargos

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:07 Comenta Compartir

No hay alcalde en España que cobre más por el desempeño de su cargo que José Luis Martínez-Almeida. El año pasado su retribución ascendió a 110.688 euros. Son 30.106 más de lo que los salmantinos de la capital del Tormes pagaron en 2024 a Carlos García Carbayo, el regidor de la provincia con mayor sueldo.

Es el décimo quinto primer edil de una capital de provincia española que, según los datos publicados por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, más cobra, concretamente 80.558. Pero no solo estarían mejor remunerados los alcaldes de Bilbao, Barcelona, San Sebastián, Vitoria, Sevilla, Málaga, Marbella, Burgos, Valencia, Almería, Zaragoza, Alicante, Cuenca y Murcia, sino también de municipios más pequeños como Getxo, San Cristóbal de la Laguna, Roquetas de Mar, Portugalete, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, La Rozas o Pozuelo de Alarcón, entre otros.

Conforme a este ránking, Carbayo sería el segundo alcalde con mayor sueldo de Castilla y León, después de la burgalesa Cristina Ayala (94.555). Pero no es del todo cierto, ya que, aunque el regidor vallisoletano Jesús Julio Carnero ingresó en 2024 solo 14.076 euros como alcalde sin dedicación exclusiva, su principal retribución le llega como miembro del Senado. De hecho, en el Ayuntamiento de la capital del Pisuerga, hay una decena de concejales que el pasado año cobraron 90.305 euros, un 12% más que García Carbayo.

No obstante, el Consistorio charro sí es el segundo la Comunidad que más presupuesto destina a abonar las nóminas de sus concejales. Al sueldo del regidor se sumaron en 2024 otros 855.183 euros abonados a los concejales en concepto de sueldo o dietas, que van desde los 76.628 euros abonados a los tenientes de alcalde hasta los 11.323 que ingresó el edil peor remunerado por su trabajo. Así, la Corporación municipal le costó, por tanto, a los salmantinos 935.765, una cifra que en Castilla y León tan solo supera el Consistorio de la capital del Pisuerga. que destinó 1.490.981 en un año a pagar a sus concejales.

Más que Carbayo cobró el presidente de La Salina, Javier Iglesias (88.224), que sería el décimo séptimo presidente de diputación provincial con la mayor retribución de toda España. El Ministerio también señala que también fueron más elevadas las retribuciones del vicepresidente segundo, Carlos García Sierra, que las del regidor de la capital salmantina. Los sueldos y dietas de todos los diputados provinciales supusieron un desembolso anual de 1.183.767 euros, un 26,5% más que el presupuesto destinado por el Ayuntamiento a pagar a sus ediles.