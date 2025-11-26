Locura por el cumpleaños del Cristiano Ronaldo de Unionistas La felicitación del club a uno de sus 'chupetines' se ha convertido en viral este miércoles

Imagen con la que la cuenta de la cantera de Unionistas ha felicitado a su jugador.

La Gaceta Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:25

Unionistas de Salamanca tiene la buena costumbre de felicitar a través de sus redes sociales a todo el personal que compone el club, especialmente a los más jóvenes futbolistas.

Sin embargo, la felicitación que ha hecho este miércoles a través de la cuenta de 'X' de su fútbol base, Cantera Unionistas, ha desatado la locura, convirtiéndose en viral, con una gran cantidad de interacciones, no habituales para este tipo de eventos. Incluso en las cuentas de programas como 'El Chiringuito' y otras relacionadas con distintas categorías del fútbol español y un gran número de seguidores.

El motivo es el nombre del protagonista. Concretamente, de uno de los integrantes de sus equipos de Debutantes. El pequeño se llama Cristiano Ronaldo, como el jugador portugués, ex del Real Madrid y actualmente en Arabia Saudí, al que muchos consideran uno de los mejores futbolistas de la historia.

«¡Hoy, 26 de Noviembre, celebramos el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, jugador de Pequeños Unionistas! Desde el club deseamos que disfrutes de tu día. ¡Muchísimas felicidades!», rezaba el tuit publicado este miércoles, que ha tenido un alcance espectacular.

🎂🎉 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎 - ¡Hoy, 26 de Noviembre, celebramos el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, jugador de Pequeños Unionistas!



Desde el club deseamos que disfrutes de tu día.



¡Muchísimas felicidades!#ConstruyendoUSCF🏗️ pic.twitter.com/ufFkZLBGOR — Cantera Unionistas CF (@USCFbase) November 26, 2025

El pequeño Cristiano Ronaldo es uno de los integrantes de los equipos de Debutantes de Unionistas, que todavía no ha empezado la competición.