La Audiencia declara inocente a un profesor de gimnasia acusado por una alumna de agresión sexual en un instituto de Salamanca La alumna, de 17 años, aseguraba que un día, al finalizar la clase, se encontró la puerta cerrada del gimnasio y el docente la abordó, le bajó el pantalón y le realizó tocamientos. El tribunal declara que, pese al estado de ansiedad que la chica presentaba en ese momento, no han quedado probadas las acusaciones

M. C. SALAMANCA Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:20

La Audiencia Provincial de Salamanca ha declarado inocente a un profesor de gimnasia acuso de abusar de una alumna. El tribunal absuelve al docente del delito de agresión sexual del que venía siendo acusado en esta causa, con todos los pronunciamientos favorables y, con declaración de oficio las costas causadas en este juicio.

Según declara probado la sentencia, de la que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la víctima fue alumna durante cuatro años, desde el curso 2014/2015 hasta el curso 2018/2019 inclusive, de un instituto en el cual impartía clases de Educación Física, entre otros profesores, el acusado, sin antecedentes penales.

En el curso escolar 2018/2019 y con 17 años, acusado era su profesor. Las clases de Educación Física se llevaban a cabo indistintamente en el gimnasio, en el aula o en el patio, dependiendo de que coincidieran otros grupos y de la climatología, siendo el profesor el encargado de cerrar el gimnasio cuando los alumnos terminaban de cambiarse en los vestuarios, en la parte trasera de las instalaciones del centro docente.

La menor, que a los 10 años se fue a vivir a otro país, regresando a los 13 años a España, tuvo desde su vuelta una deficiente evolución académica, siendo frecuentes los suspensos de asignaturas, abandonando definitivamente sus estudios y comenzando una formación profesional que también abandonó, dedicándose después a ayudar a sus padres en el negocio que tenían hasta que en los primeros meses de 2023 se fue a trabajar a otra ciudad donde permanece a día de hoy.

Durante el curso 2018/2019 era frecuente que la chica faltara a clase de diversas asignaturas, incluida la de Educación Física, habiendo faltando también a varias clases de la misma materia durante el curso de 3º de la ESO.

En fecha 7 de abril de 2022, la chica denunció ante la Comisaría de Policía al acusado por un delito de agresión sexual, relatando en su denuncia que un día no suficientemente determinado, comprendido entre el 15 de marzo al 15 de abril de 2019, tras finalizar la clase de Educación Física que tenían a última hora de la mañana, habiendo abandonado ya el gimnasio el resto de alumnos, al ir a salir ella se encontró la puerta cerrada.

Cuando se encontraba golpeando la puerta pidiendo ayuda para que alguien la abriera, el acusado apareció por detrás y le dijo que no iba a salir, cogiéndola por la mano y dirigiéndola hacia la entrada de los baños de caballeros, sujetándola con una mano en el pecho y bajándola los leggins que vestía y seguidamente con la mano que tenía libre le tocó sus partes íntimas llegando a introducirle los dedos y le hizo fotos de la misma zona y le dijo que como dijera algo lo iba a hacer viral y, que a continuación el profesor guardó el móvil y le subió el pantalón.

Los hechos denunciados no han quedado suficientemente probados declara el tribunal en su sentencia, que precisa que en el momento de ser examinada por los forenses que la exploraron, el 12 de abril de 2024, ella presentaba síntomas de ansiedad, preocupación, nerviosismo, aumento de la ingesta con aumento de peso, «sin que resulte suficientemente probado que tales síntomas tengan su origen en el hecho traumático denunciado».

El acusado fue detenido por los hechos denunciados el día 5 de mayo de 2022 y puesto en libertad.