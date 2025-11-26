Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dos mujeres atropelladas en las calles de Salamanca en la tarde de este miércoles

Los incidentes se han registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 16:39 y a las 18:00 horas

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:29

Dos atropellos registrados en la tarde de este miércoles, 26 de noviembre, han dejado a dos mujeres heridas en Salamanca capital, según han informado fuentes de la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

El primer incidente ha tenido lugar a las 16:39 horas en la rotonda de la avenida Lasalle, cuando un familiar alertaba de que su esposa, una mujer de 80 años, había sido atropellada. Hasta el lugar, se desplazaban la Policía Local, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias. La víctima presentaba dolor en la pierna y era trasladada al Hospital para recibir atención médica especializada.

A las 18:00 horas, se producía un segundo atropello en la calle Príncipe, a la altura del número 23. En este caso, la afectada, una mujer de unos 40 años, recibía atención de los mismos servicios. Por el momento, se desconoce si esta última ha precisado de traslado a algún centro sanitario.

