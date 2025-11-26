La Fiscalía pide el archivo de las diligencias contra el presidente de la Diputación por el caso de los bomberos El fiscal aprecia que la Diputación ha ido creando plazas y bolsas de bomberos hasta alcanzar los 116 puestos actuales. Concluye que no hubo desobediencia ni incumplimiento deliberado de las sentencias que exigían profesionalizar el servicio

M. C. Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:30 Comenta Compartir

La Fiscalía de Salamanca ha solicitado el archivo de las diligencias abiertas contra el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, en relación con la gestión del servicio de extinción de incendios en la comarca de Ciudad Rodrigo. El Ministerio Público concluye que no existe infracción penal y que la institución provincial sí ha llevado a cabo, aunque de forma progresiva y dilatada en el tiempo, la profesionalización del servicio exigida por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El procedimiento se abrió a raíz de la denuncia de la Plataforma de Bomberos Profesionales, que acusaba a la Diputación de mantener durante años un modelo irregular apoyado en voluntarios y contratos de emergencia, pese a los fallos judiciales que obligaban a cubrir el servicio con personal funcionario. Sin embargo, tras analizar la documentación aportada en los últimos meses, la Fiscalía constata que se han ido creando y dotando plazas de bomberos desde 2020, pasando de 6 a 116 efectivos en 2025, y que se han activado bolsas de empleo de interinos para atender las necesidades del servicio mientras se resolvían los procesos selectivos.

El fiscal señala que no aprecia voluntad de incumplir las resoluciones judiciales ni actuaciones que vulneren las normas sobre el acceso al empleo público. Al contrario, considera acreditado que la Diputación ha ido avanzando hacia el modelo profesional exigido, pese a los «imponderables» derivados de recursos, impugnaciones, renuncias o retrasos administrativos.

No es la primera vez que la causa queda encarrilada hacia el archivo. En junio de 2024, el Juzgado de Instrucción número Dos de Salamanca 2 ya había cerrado otra causa por prevaricación administrativa y malversación, al entender que las decisiones adoptadas entonces —incluidos los contratos de emergencia— respondían a la necesidad de no dejar sin servicio de extinción de incendios a la comarca.

Con la nueva petición de archivo, la Fiscalía considera definitivamente encauzada la transición al modelo profesionalizado. Ahora queda pendiente de que el juzgado dicte el sobreseimiento formal de las diligencias.