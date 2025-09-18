Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 18 de septiembre
Manzanares ya tiene sustituto en La Glorieta
Ismael Martín, después de cortar tres orejas el pasado sábado en la Feria, volverá hacer el paseíllo, esta vez en el cartel estrella con Morante de la Puebla y Marco Pérez y los toros de Hermanos García Jiménez
Carbayo: «A Óscar Puente se le acaban las excusas para ningunear a Salamanca»
El presidente provincial del PP asegura que Pedro Sánchez «dirige un Gobierno incompetente que está putrefacto por la corrupción, un partido que se reboza en el lodo» e insiste en que debe dejar La Moncloa porque «perjudica a esta provincia»
El aeropuerto de Matacán será reformado con el último plan de inversiones de Aena
Se modernizará gracias a la inversión de casi 13.000 millones de euros que el Gobierno realizará en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031
La Pontificia reestrena Psicología tras una inversión de 2 millones
Las obras han transformado por completo el edificio de la calle Compañía
LA GACETA se dispara en verano y afianza su liderato en la prensa digital
Los datos proporcionados por el medidor GfK en el mes de agosto colocan a este medio en lo más alto del ranking de diarios digitales salmantinos más leídos con 1.466.835 usuarios únicos. Los registros de OJD también lo mantienen en la primera posición
Salamanca acogerá del 26 al 28 de septiembre la tercera edición del Tire Pro Fest
La Diputación de Salamanca y el Grupo Andrés han presentado este jueves en la sede provincial la tercera edición
