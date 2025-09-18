Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 18 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:50

Manzanares ya tiene sustituto en La Glorieta

Ismael Martín, después de cortar tres orejas el pasado sábado en la Feria, volverá hacer el paseíllo, esta vez en el cartel estrella con Morante de la Puebla y Marco Pérez y los toros de Hermanos García Jiménez

Carbayo: «A Óscar Puente se le acaban las excusas para ningunear a Salamanca»

El presidente provincial del PP asegura que Pedro Sánchez «dirige un Gobierno incompetente que está putrefacto por la corrupción, un partido que se reboza en el lodo» e insiste en que debe dejar La Moncloa porque «perjudica a esta provincia»

El aeropuerto de Matacán será reformado con el último plan de inversiones de Aena

Se modernizará gracias a la inversión de casi 13.000 millones de euros que el Gobierno realizará en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031

La Pontificia reestrena Psicología tras una inversión de 2 millones

Las obras han transformado por completo el edificio de la calle Compañía

LA GACETA se dispara en verano y afianza su liderato en la prensa digital

Los datos proporcionados por el medidor GfK en el mes de agosto colocan a este medio en lo más alto del ranking de diarios digitales salmantinos más leídos con 1.466.835 usuarios únicos. Los registros de OJD también lo mantienen en la primera posición

Salamanca acogerá del 26 al 28 de septiembre la tercera edición del Tire Pro Fest

La Diputación de Salamanca y el Grupo Andrés han presentado este jueves en la sede provincial la tercera edición

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrañable pueblo de Castilla y León que dejó una huella imborrable en Begoña Gómez
  2. 2 30 casos en todo el país y dos en Salamanca: Lucas, el niño con déficit de merosina
  3. 3 Morante no falla a su plaza de La Glorieta y regresa en Salamanca
  4. 4 Se entrega el sospechoso de atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonar el coche en Tejares
  5. 5 Gran movilización por un incendio declarado en una vivienda de la calle del Jerte de Béjar
  6. 6 La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca
  7. 7 Mario Simón, nuevo técnico de Unionistas
  8. 8 «Vamos a por los 106»
  9. 9 Manzanares ya tiene sustituto en La Glorieta
  10. 10 No pierdas el tiempo: esta es la única forma de conseguir trabajo en Mercadona

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 18 de septiembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 18 de septiembre