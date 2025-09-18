La Pontificia reestrena Psicología tras una inversión de 2 millones

La Gaceta Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:06 Comenta Compartir

Un poco más de cinco décadas después de que la Universidad Pontificia empezara a impartir Psicología y con miles de alumnos y profesores de embajadores por el mundo, la institución académica reestrenó ayer la facultad tras una remodelación integral del edificio de siete plantas de la sede central, donde se ubica esta instalación con una inversión de 2 millones de euros. «Era urgente una remodelación general del edificio», justificó el rector, Santiago García-Jalón, sobre un inmueble que tiene una superficie construida de 3.150 metros cuadrados y cuyo proyecto de construcción original data de 1946.

El arquitecto de la institución, José Arribas, detalló algunos de los aspectos más relevantes de la reforma como la recuperación de elementos arquitectónicos originales, la modernización de las instalaciones y la incorporación de medidas que garantizan la accesibilidad universal y la eficiencia energética. Entre ellos se encuentra la obra realizada en la planta baja, en la que se han recuperado unos arcos de techo apoyados sobre un sistema de pórticos de hormigón para facilitar un nuevo espacio para la investigación y docencia.

Entre los principales retos a los que se ha tenido que enfrentar a la hora de abarcar la obra se encuentran el tiempo: toda la ejecución de la obra se ha realizado en apenas cuatro meses y la singularidad del edificio donde se han tenido que adaptar a las condiciones de un edificio de mediados del siglo XX enmarcado dentro de un Bien de Interés Cultural (BIC). De hecho, su renovación responde tanto a la preservación de su valor histórico como a la adecuación a los estándares contemporáneos de la docencia universitaria.

El decano de la facultad, Alfonso Salgado Ruiz, justificó la necesidad de acometer esta remodelación integral del edificio «por la necesidad de adaptarlo para una mejor docencia y una mejor práctica de investigación». Reconoció que la reforma supone «un acicate» para la «reilusión». Más allá de los trabajos de renovación integral del edificio, enmarcó las obras en un proceso de renovación general de la facultad, que abarca «desde la docencia, duplicando cursos a las materias de teoría, para hacer grupos más pequeños». «Además, pronto tendremos nuevos planes de estudio, nuevos planes de promoción del profesorado y de renovación y contratación de la plantilla. O sea, que estamos en plena renovación», incidió el responsable de la titulación.

Dentro de este plan de mejora, García-Jalón avanzó que las obras para adaptar el antiguo edificio de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez que acogerá Fisioterapia y Nutrición se inaugurará en octubre.

Temas

Psicología

Obras