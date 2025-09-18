Carbayo: «A Óscar Puente se le acaban las excusas para ningunear a Salamanca» El presidente provincial del PP asegura que Pedro Sánchez «dirige un Gobierno incompetente que está putrefacto por la corrupción, un partido que se reboza en el lodo» e insiste en que debe dejar La Moncloa porque «perjudica a esta provincia»

«Sánchez es un presidente irresponsable que perjudica a Salamanca; no puede seguir al frente del Gobierno». Es el mensaje con el que el presidente provincial, Carlos García Carbayo, ha iniciado este jueves el curso político en la reunión del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Salamanca. «Dirige un Gobierno incompetente que está putrefacto por la corrupción, un partido que se reboza en el lodo», ha afirmado garantizando batalla en los próximos meses, en los que está asegurada, al menos, una convocatoria electoral, la autonómica.

En su análisis, no se ha olvidado de una de las principales demandas de los salmantinos, la mejora de las infraestructuras. Ha reivindicado de nuevo la cuarta frecuencia del Alvia a Madrid los fines de semana y una quinta a diario porque «ha quedado demostrado que la demanda de trenes no era ficticia por los abonos gratuitos». «Los trenes siguen llenos y a Óscar Puente se le acaban las excusas para seguir ninguneando a esta provincia con su habitual chulería», ha remarcado. Le recrimina también al ministro de Transportes su empeño en sacar adelante el plan con el que quiere eliminar 33 paradas de autobús en pequeños municipios de la provincia y cuya aprobación «se ha conseguido retrasar gracias al trabajo del PP», ha esgrimido durante su intervención.

Ante el reciente anuncio de nuevas medidas del Ejecutivo central para afrontar el problema de la vivienda, el líder de los populares ha acusado a Pedro Sánchez de «poner palos en las ruedas» al «no ceder gratuitamente el solar que el Ministerio de Defensa tiene en la calle Víctimas del Terrorismo» —junto a El Corte Inglés— para la construcción de nuevos pisos públicos. «En su día ofreció cesiones gratuitas de este tipo de solares, pero si es el Ayuntamiento de Salamanca el que lo pide, esa cesión no le interesa. Es la aplastante realidad», ha denunciado el también alcalde de la capital remarcando que el presidente del Gobierno «sigue prometiendo viviendas que nunca construye ni nunca va a construir» frente a la financiación de la Junta para construir nuevas promociones en Capuchinos y Pizarrrales o para levantar o rehabilitar otras en Peñaranda, Ciudad Rodrigo, Doñinos, Guijuelo y Santa Marta.

Ante las críticas que este jueves han lanzado contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por la gestión de los incendios, Carbayo ha arremetido contra «los palmeros» socialistas David Serrada y Carlos Martínez, «aduladores de su líder a cualquier precio que han caído tan bajo como para usar de manera vil el dolor de las víctimas de los incendios forestales».

En una rueda de prensa previa a la celebración del citado comité, Carbayo, ha indicado que la provincia se encuentra en un momento decisivo y ha insistido en comparar las políticas del PP, que apuestan al cien por cien por el desarrollo económico y social de Salamanca, y las del PSOE, centradas en mantener a Sánchez en el poder a cualquier precio.

«La implicación y el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco con su tierra está fuera de toda duda», mientras que «Sánchez condena a los salmantinos al desamparo», ha dicho García Carbayo. En esta línea, se ha referido a los dos protocolos firmados para el desarrollo de Salamanca y su alfoz, dotados con 121,8 millones de euros, entre ambos, que han permitido acometer las obras del Puerto Seco y también impulsar la estrategia Salamanca Tech, que ha posicionado a Salamanca como un referente en innovación e investigación y como la provincia española con mayor creación de empleo tecnológico en la última década.

Igualmente, ha citado el esfuerzo inversor del Ejecutivo autonómico en favor de la sanidad pública de calidad, aludiendo a la reducción en casi la mitad de las listas de espera, la construcción del nuevo centro de salud de Prosperidad, la redacción del proyecto del centro de salud de San José - Zurguén, la ampliación del centro de salud de Santa Marta, o el equipamiento del nuevo hospital, que continúa marcando hitos como la medicina personalizada, el exoesqueleto pediátrico, los trasplantes de pulmón y la tecnología HIFU para pacientes de Parkinson.

Además, se ha referido al liderazgo de Castilla y León en lo relativo a las políticas de Educación y Dependencia; a medidas como la gratuidad del transporte público; así como al constante respaldo de la Junta al sector primario, poniendo como ejemplo el recientemente anunciado plan para la ganadería extensiva y la defensa de una PAC justa para los agricultores, «a los que Sánchez da la espalda una y otra vez.

Del mismo modo, abundando en el compromiso de Fernández Mañueco con la provincia, García Carbayo ha hecho una relación de obras tales como el nuevo colegio de Aldeatejada, el nuevo instituto de Guijuelo, la próxima ampliación del colegio de Carbajosa, el nuevo Centro Rural de Innovación Educativa de Ciudad Rodrigo, el impulso de la red de calor y el apoyo financiero a la renovación de redes de agua en la capital, así como a la ampliación del polígono de Ciudad Rodrigo, el acondicionamiento exterior de la residencia en Béjar, o las inversiones para abastecimiento de agua en la Sierra de Francia, Almenara y La Armuña.

Otro de los asuntos a los que se ha referido el presidente de los populares salmantinos durante su intervención ante los medios de comunicación ha sido la vivienda. Al respecto, ha citado a las promociones de vivienda protegida que está financiando la Junta de Castilla y León. Esa es la única forma de atajar el problema del encarecimiento de la vivienda, construyendo pisos», ha dicho y ha recordado que en Salamanca capital «llevamos 300 viviendas en la modalidad de alquiler protegido gracias a la labor que realiza el Patronato Municipal de la Vivienda». «Sánchez sigue prometiendo viviendas que nunca construye ni nunca va a construir y riéndose en la cara de todos los salmantinos», ha dicho.

Por otra parte, Carlos García Carbayo también ha hecho alusión a «la respuesta diligente y con un gran número de medios personales y materiales» a la oleada de incendios del verano. «El presidente Mañueco dio la cara desde el minuto uno y se puso al frente de un operativo que se enfrentó a una situación excepcional por su virulencia que pudo ser controlada», ha abundado.

Según ha añadido, Mañueco reaccionó con rapidez aprobando ayudas a los damnificados, con el Plan Especial de Restauración Forestal, dotado con 114 millones de euros, que contempla ayudas de hasta 185.000 euros para familias que han perdido su vivienda, frente a los 15.000 euros ofrecidos por el Gobierno central en casos similares.