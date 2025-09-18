LA GACETA se dispara en verano y afianza su liderato en la prensa digital Los datos proporcionados por el medidor GfK en el mes de agosto colocan a este medio en lo más alto del ranking de diarios digitales salmantinos más leídos con 1.466.835 usuarios únicos. Los registros de OJD también lo mantienen en la primera posición

La Gaceta Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:54

LA GACETA sigue siendo de manera indiscutible el medio líder de la información de Salamanca. Así lo certifican los datos del mes de agosto proporcionados por GfK DAM, la empresa alemana que mide las audiencias digitales y que fue elegida por la industria publicitaria para poner en valor las métricas de los medios online.

Además de los datos de GfK, el medidor de OJD Interactiva, que se encarga de auditar el tráfico censal de los medios mediante herramientas homologadas con las normas del sector, también confirma el éxito de LA GACETA entre los ciudadanos que buscan información de Salamanca.

En el mes de agosto LA GACETA batió su mejor dato del año 2025 alcanzando los 1.466.835 Usuarios Únicos, superando así los 1.324.935 registrados en junio y los 1.429.974 de julio, lo que confirma un verano en el que este medio ha sido referente para los lectores en informaciones como los devastadores incendios que han afectado a Salamanca o las fiestas de los diferentes pueblos de la provincia.

Además, según estos mismos datos de GfK DAM, LA GACETA también es el diario que más personas congrega cada día con una Audiencia Media Diaria de 99.064 usuarios que han consumido durante el mes de agosto 6.482.603 Páginas Vistas.

La Audiencia Media Diaria se trata de una métrica clave a la hora de analizar las audiencias digitales ya que refleja la fidelidad de los usuarios con el periódico. Y ese sentido LA GACETA también es, con gran diferencia respecto a sus rivales y con más del doble de fieles que su perseguidor, el gran dominador de la prensa local.

En lo que se refiere a la cuota de mercado, los datos arrojados por GfK confirman que LA GACETA es el medio preferido para la información de Salamanca con el 57% del volumen en lo que a Usuarios Únicos se refiere.

OJD confirma el liderazgo de LA GACETA

Los datos de GfK se suman a los proporcionados por el medidor OJD, que no hacen otra cosa que consolidar a LA GACETA como referente en el mercado de la prensa digital tanto en Salamanca como en Castilla y León.

Los 3.149.973 Usuarios Únicos auditados por este medidor le aupan a los primeros puestos de los digitales más leídos de toda la Región.

Crecimiento imparable en redes sociales

Los datos del informe de agosto de GfK DAM y OJD van acompañados de su crecimiento imparable también en las redes sociales, donde los contenidos de calidad, cercanos a los ciudadanos y adaptados a las nuevas tendencias digitales son referente. LA GACETA roza ya los 120.000 seguidores en sus páginas de Facebook donde sus contenidos han tenido un alcance de casi 12 millones de impresiones. A ello hay sumar todos los usuarios en Instagram, donde ya son más de 33.000 fans los que disfrutan de las 'stories' y los 'reels' del medio de comunicación salmantino más seguido en esta red.

