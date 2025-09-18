Salamanca acogerá del 26 al 28 de septiembre la tercera edición del Tire Pro Fest La Diputación de Salamanca y el Grupo Andrés han presentado este jueves en la sede provincial la tercera edición

Jueves, 18 de septiembre 2025

La Diputación de Salamanca y el Grupo Andrés han presentado este jueves en la sede provincial la tercera edición del Tire Pro Fest, el mayor festival internacional del motor y el neumático, que se celebrará en el Recinto Ferial de la capital salmantina del 26 al 28 de septiembre.

El acto de presentación ha contado con la presencia de Javier Iglesias, presidente de la Diputación; Eustaquio Andrés, fundador del Grupo Andrés; Eduardo Salazar, director general del Grupo, y el diputado de Deportes, Jesús María Ortiz.

Iglesias destacó que el festival «pone en valor la provincia de Salamanca y la ciudad con un evento de referencia nacional e internacional», que en la pasada edición reunió a más de 25.000 asistentes. Subrayó, además, la importancia de iniciativas como esta para dinamizar el recinto ferial y proyectar la provincia en el mapa de los grandes eventos.

Por su parte, Eustaquio Andrés señaló que el Tire Pro Fest «es mucho más que una feria, es un encuentro familiar con actividades para todos los públicos», mientras que Eduardo Salazar remarcó el «esfuerzo organizativo y el respaldo de los fabricantes de neumáticos y patrocinadores que hacen posible el evento».

Novedades y programa

La principal novedad de esta edición es la celebración, por primera vez en Salamanca, del I Freestyle Internacional, con acrobacias y saltos imposibles de pilotos de talla mundial como Joan Pedrero, Gerard Farrés, Víctor López, Fidel Castillo o Sergio Verdugo, entre otros.

El festival contará con exhibiciones de velocidad, drift, stunt, conducción 4x4 y enduro, así como con clases magistrales y un completo programa de shows. Están previstas demostraciones de GT, buggies, pit bikes, raids y Dakar, además de la participación de reconocidos nombres del motor como Domingo Ochoa, Ángel Campos, José Santos o Javier Sendín.

El Tire Pro Fest incluirá también exposiciones de vehículos clásicos y modernos, de marcas como BMW, Maserati, Harley-Davidson, Lotus, Bentley o Mercedes-Benz, además de colecciones privadas como el Museo de Automoción de Salamanca y el Museo de la Moto de Santa Marta.

Actividades paralelas

El evento se completa con una ruta motorista por la provincia de Salamanca, un paseo solidario con coches de alta gama en colaboración con entidades benéficas, exhibiciones gastronómicas, food trucks, espectáculos de baile y animación callejera.

Como colofón, se celebrará el concurso de clásicos Autobest by Vredestein, en el que se rendirá homenaje a coleccionistas y propietarios de vehículos históricos.