El aeropuerto de Matacán será reformado con el último plan de inversiones de Aena Se modernizará gracias a la inversión de casi 13.000 millones de euros que el Gobierno realizará en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031

La Gaceta Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:26

El Aeropuerto de Salamanca-Matacán será uno de los beneficiarios del ambicioso plan de inversiones aeroportuarias que Aena prevé ejecutar entre 2027 y 2031, con una inversión total de 12.888 millones de euros en todos sus aeropuertos y helipuertos de España. De esta cifra, casi 10.000 millones se destinarán a inversiones reguladas, destinadas a garantizar capacidad, seguridad y sostenibilidad, mientras que el resto se centrará en actuaciones comerciales.

Según los técnicos de Aena, que gestiona la mayor red aeroportuaria del mundo por número de pasajeros y capitalización bursátil, Matacán contará con importantes mejoras en su infraestructura. Entre las principales actuaciones previstas destacan la modernización de la sala de embarque, la instalación de una nueva acometida de agua potable, la adecuación del pavimento en la zona SEI, la actualización de equipamiento de seguridad y la mejora de los sistemas de información y comunicaciones.

Estas inversiones se enmarcan dentro de la estrategia de sostenibilidad de Aena, con el objetivo de que todos sus aeropuertos sean Net Zero en 2030, en línea con los criterios del Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA) que ahora se propone para el quinquenio 2027-2031.

El plan seguirá un proceso reglado de consultas con las compañías aéreas y los Comités de Coordinación Aeroportuaria regionales, donde participarán administraciones locales, nacionales y representantes del sector económico y social. Tras este procedimiento, las inversiones se integrarán formalmente en el DORA y deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros.